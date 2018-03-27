Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ünyespor’un masörü, oğlu tarafından öldürüldü

    Ünyespor’un masörü, oğlu tarafından öldürüldü

    Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu) (DHA)
    27.03.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:

    ORDU’nun Ünye ilçesinde uzun yıllardan beri Ünyespor’un masörlüğünü yapan Şaban Akbaş (55), evinde oğlu Ronay Akbaş (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    Olay, dün gece yarısı Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Ünyespor’un masörü Şaban Akbaş ile psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Ronay Akbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ronay Akbaş, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Şaban Akbaş, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Ronay Akbaş’ı gözaltına aldı. Şaban Akbaş’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

    Etiketler: masör , cinayet , NoMobil , Ordu , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri