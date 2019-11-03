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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.11.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Ünye'deki barınakta tepki çeken görüntüleri çeken Bilge, o anları anlattı

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Ünye'deki barınakta tepki çeken görüntüleri çeken Bilge, o anları anlattı

ORDU’nun Ünye ilçesindeki barınakta, köpeklerin, kaldıkları bölümde,yağış nedeniyle bacaklarına kadar suyun içinde kaldığı görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaşan Bilge Almak (28), o anları anlattı. Büyükşehir Belediyesince soruşturma başlatılmasının sevindirici olduğunu belirten Almak, "Sosyal medyadan verilen tepkiler nedeniyle çalışmalar hızlandı. Buradaki hayvanları kurtarıldı. Belediyelerle işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor" dedi.

Ünye ilçesinde önceki gün etkili olan yağmurla birlikte barınakta, köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar su doldu. Köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığını gören Bilge Almak, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi inceleme ve soruşturma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın da barınağa giderek incelemelerde bulundu. Barınak şartlarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Orduda barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma
Ordu'da barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma

’SORUMLULAR GEREKEN CEZAYI ALACAK’

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de kusuru olan kim varsa gereken cezayı alacağını belirterek, "Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak" dedi.

Ünyedeki barınakta tepki çeken görüntüleri çeken Bilge, o anları anlattı

YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan soruşturma sürerken, yaklaşık 80 köpek, veteriner kontrollerinin ardından Altınordu ilçesi ile Samsunun Bafra ilçesindeki barınaklara yerleştirildi.

O ANLARI ANLATTI

Cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çeken hayvansever Bilge Almak, o gün yağmur nedeniyle köpeklerin sıkıntılı bir gece geçirdiğini belirtti. Almak, O gün arkadaşlarımız hayvanları beslemeye geldik. Hayvanların kapalı alanda olmaması beni rahatsız etti ve gece yeniden geldik. Hayvanların dizlerine kadar su içinde olduğunu gördük. Yetkilileri aradık, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptım. Ancak bir sonuç alamadık. Herkes birbirine attı sorumluluğu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Gülerin bundan haberi olmadığı söylenildi. Sosyal medyadan verilen tepkiler nedeniyle çalışmalar hızlandı. Buradaki hayvanları kurtarıldı. Soruşturma başlatılması sevindirici" dedi.

Ünyedeki barınakta tepki çeken görüntüleri çeken Bilge, o anları anlattı

’İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞILMALI’

Hayvanseverler ile yerel yöneticilerin istişareler yapıp, birlikte çalışması gerektiğini de kaydeden Almak, "Buradaki köpeklerin bir kısmı Bafra'ya, bir kısmı Altınordu ilçesine ve bir kısmı da eski çöp alanının yanındaki besleme noktasına götürüldü. Sanatçılarımızın destekleri bizi sevindirdi. Herkes bu konuda duyarlı oldu. Onlar sayesinde zaten bu kadar hızlı çalışma yapıldı. Bizim Orduda rehabilitasyon merkezine ihtiyacımız var. Biz gönüllüler elimizden gerekeni yapıyoruz, ancak devlet ve belediyenin de destek vermesi gerekiyor. Belediyelerle iş birliği içinde çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

’ÇOK MUTLUYUZ’

Hayvansever öğrenci Sudenur Erdem (17) ise barınağı ziyaret ettiğini söyleyerek, "Daha önce düzenli olarak hayvanları beslemeye geliyorduk. Burasının durumunu dile getiriyorduk ancak Bilge Ablanın paylaşımlarından sonra bu olayın duyulmasından hayvanseverler olarak çok mutluyuz. Bir an önce sokak hayvanlarının güzel bir ortama kavuşmasını diliyoruz ifadesinde bulundu.

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