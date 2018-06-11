Unvanları karıştırınca Afyoncu yayını aradı

Terör örgütü FETÖ ile mücadeleye değinen İnce, “FETÖ’yü temizlesek Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yarısı gider zaten. 17 üniversite açtılar, 16 tanesi bunların döneminde. Harp akademilerini kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar, rektör de FETÖ’cü çıktı. Yanındaki 5 yaverden 5’i de FETÖ’cü çıktı” dedi.



ALBAY KİMSE ODUR

Sunucu Ahmed Arpat, ilerleyen dakikalarda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun hakkındaki iddiayı düzeltmek için yayına bağlanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine İnce, “Doğrudur. Dekan olacak o” dedi. Daha sonra Arpat, telefonuna gelen mesaja göre dekanın da tutuklu olmadığını vurguladı. Bunun üzerine İnce, “Her mesaja ben burada cevap mı vereceğim?” dedi. Arpat, “Dekan değil, şube müdürü diyor” deyince İnce, “Albay kimse odur. Tutuklu var mı var” karşılığını verdi.



15 Temmuz sonrası kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nde Teşkilat Şube Müdürü Kıdemli Albay Kadir Atakan, geçen ay ‘FETÖ üyesi’ olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.