Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Unvanları karıştırınca Afyoncu yayını aradı

    Unvanları karıştırınca Afyoncu yayını aradı

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 01:27 | Son Güncelleme:

    CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV’de katıldığı programda Milli Savunma Üniversitesi’nin tutuklanan teşkilat müdürü ile rektörü karıştırınca canlı yayında açıklama geldi.

    Terör örgütü FETÖ ile mücadeleye değinen İnce, “FETÖ’yü temizlesek Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yarısı gider zaten. 17 üniversite açtılar, 16 tanesi bunların döneminde. Harp akademilerini kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar, rektör de FETÖ’cü çıktı. Yanındaki 5 yaverden 5’i de FETÖ’cü çıktı” dedi.

    ALBAY KİMSE ODUR
    Sunucu Ahmed Arpat, ilerleyen dakikalarda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun hakkındaki iddiayı düzeltmek için yayına bağlanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine İnce, “Doğrudur. Dekan olacak o” dedi. Daha sonra Arpat, telefonuna gelen mesaja göre dekanın da tutuklu olmadığını vurguladı. Bunun üzerine İnce, “Her mesaja ben burada cevap mı vereceğim?” dedi. Arpat, “Dekan değil, şube müdürü diyor” deyince İnce, “Albay kimse odur. Tutuklu var mı var” karşılığını verdi.

    15 Temmuz sonrası kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nde Teşkilat Şube Müdürü Kıdemli Albay Kadir Atakan, geçen ay ‘FETÖ üyesi’ olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

    Etiketler: muharrem ince , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri