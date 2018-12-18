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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Toygun ATİLLA - İSTANBUL
18.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Unutulmuştu... Üniformasına kavuştu

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
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Unutulmuştu... Üniformasına kavuştu

Astsubay Davut Yıldız, 6 yıl önce İzmir ‘Askeri Casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklandı. En fazla 16 ay ceza alabilecekken, 20 ay hapis yattı; içeride unutulmuştu. 24 Ocak 2014’te tahliye edildikten 3 gün sonra TSK’dan atıldı. Kendisini tutuklayanlar ve TSK’dan ihraç edenler FETÖ’den cezaevine girdi. AYM, ihracın ‘hak ihlali’ olduğuna hükmedince 6 yıl önce gözaltına alınıp götürüldüğü birliğine üniformasıyla döndü.

SAĞLIK Astsubayı Davut Yıldız’ın hikâyesini ilk kez 14 Ocak 2014 tarihinde Hürriyet gazetesi ‘Beni içeride unuttular’ başlığıyla manşete taşıdı. Haberde, İzmir’deki ‘Askeri Casusluk’ adı verilen soruşturma kapsamında 14 Mayıs 2012 tarihinde tutuklanan Astsubay Davut Yıldız’ın isyanı yer aldı. 2 ile 6 yıl arasında hapis istemiyle yargılanan ve en üst seviyede ceza verilecek olsa 16 ay hapis yatacak olan Yıldız, 20 aydır hapisteydi. Davut Yıldız o gün şöyle soruyordu: “Ailem soruyor nasıl seni hâlâ bırakmıyorlar, nasıl hâlâ tutuklusun? Ben cevap veremiyorum. Çünkü cevabı ben de bilemiyorum. Ben de soruyorum Türk halkına, hâlâ neden tutukluyum?” Bu haberden 10 gün sonra, 24 Ocak 2014 tarihinde Astsubay Davut Yıldız, özgürlüğe adım attı, tahliye oldu.

Unutulmuştu... Üniformasına kavuştu

4 AY ÖNCE EVLENEBİLDİ: Davut Yıldız yıllar boyunca asgari ücretle, zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştı. Yıllarca ötelemek zorunda kaldığı evliliğini nihayet gerçekleştirdi ve 4 ay önce Hatice Yıldız’la evlendi.

TAHLİYE OLDU AMA TSK’DAN ATILDI

Artık hayatının normale döneceğini düşünürken yeni bir şokla karşılaştı. Tahliyesinden 3 gün sonra, 27 Ocak 2014’te altında 7 üst rütbelinin imzasının bulunduğu bir karar eline ulaştı. ‘Disiplinsizlik’ gerekçesiyle TSK’dan atılmıştı. Halbuki tutuklanmadan sadece 2 ay önce tüm sıralı amirlerinden 100 tam sicil notu almıştı. 11 yıllık görev hayatı boyunca 22 defa takdirnameyle ödüllendirilmişti. Disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan atılmasını içine sindiremedi. 14 Şubat 2014’te ‘O astsubay TSK’dan atıldı’ başlığıyla yine haber olan Yıldız, “Başbakan ‘Emniyette, yargıda çete var. Orduya sızmaya çalışıyorlar’ demişti. Demek ki bu çete orduya çoktan sızdı. Onlar mı ayırdı beni ordudan?” diye soruyordu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Mart 2015’te TSK’dan atılması için ‘hak ihlali’ kararı verdi. İzmir İdare Mahkemesi de 2017 Ekim’de Astsubay Davut Yıldız’ın mesleğe geri dönüşüne onay verdi. Haziran 2018’de karar Milli Savunma Bakanlığı’na gitti. Geçen hafta karar burada da onaylandı ve Davut Yıldız’ın mesleğe geri dönüş yazısı eline ulaştı.

Davut Yıldız geçen çarşamba günü, 6 yıl önce meslektaşlarının önünde gözaltına alındığı Bornova’daki 57’nci Topçu Tugayı’na gururla adım attı. Mesleğe geri döneceği günün öncesinde heyecandan hiç uyuyamamıştı. Askeri elbiselerini defalarca ütüledi. 6 yıl aradan sonra üzerine giydiği üniforması ile aynaya baktığında göz yaşları aktı. Yıldız, birliğine gitti. 6 yıl sonra ilk kez giydiği askeri üniformasıyla kapısından tekrar girdiği TSK’da gururla poz verdi, meslektaşlarına sarıldı.

KUMPASÇI FETÖ’CÜLER TUTUKLANDI

ASTSUBAY Davut Yıldız’ın TSK’dan ihraç kararının altında imzası bulunan 7 kişiden 5’i FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklandı, biri ise TSK’dan ihraç edildi. Yıldız’ın da aralarından bulunduğu ‘Askeri Casusluk’ davasının tüm sanıkları, soruşturmanın bir FETÖ kumpası olduğunun tespit edilmesiyle beraat etti. Ancak tüm bu sürece rağmen sicilinde ‘disiplinsizlik’ gerekçesiyle TSK’dan atıldığına ilişkin not vardı. Her iş başvurusu en başında ‘olumlu’ giderken sonunda hüsranla sonuçlanıyordu. TSK’dan ihraç olmuş bir astsubayı kimse işyerinde istemiyordu. Sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ‘malzeme görevlisi’ statüsüyle asgari ücretle işe başladı. 14 yaşında astsubay okuluna girerek TSK bünyesinde göreve başlayan Davut Yıldız, artık belediyede asgari ücretle çalışan bir işçiydi. O işe girmesine de kendisi gibi FETÖ mağduru olan belediyenin Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç önayak olmuştu.

FIRAT’IN DOĞUSU İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU

ASTSUBAY Davut Yıldız, birliğine katıldığı ilk gün, Fırat Nehri’nin doğusunda yapılması planlanan harekâta gönüllü olarak gitmek için dilekçe verdi. Yıldız, “Harekâtta silah arkadaşlarımla cephede olmak istiyorum, ülkem için, bayrağım için orada olmak istiyorum” dedi.

O Astsubay TSK’dan atıldı
O Astsubay TSK’dan atıldı
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.12.2018) 2
daha fazla video için
Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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