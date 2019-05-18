Unutarak yemek yemek orucu bozar mı?
2019 Ramazan ayının ortalarına doğru ilerlediğimiz günlerde, oruçlu iken orucu bozan ve bozmayan durumlar da internette en fazla araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Oruca niyetliyken unutarak yemek yiyen kişiler, oruçlarının bozulup bozulmadığını Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırıyor. Peki, oruçlu olduğunu unutarak bilmeden yemek içmek orucu bozar mı? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan ve bozmayan durumları, internet sitesi üzerinden saha önce duyurmuştu. Niyetliyken yanlışlıkla yemek yiyen vatandaşlar, bu konu hakkında Diyanet'in yayımladığını bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet'in o konu ile ilgili verdiği cevap...
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
UNUTARAK YİYEN KİŞİYE ORUÇLU OLDUĞUNUN HATIRLATILMASI GEREKİR Mİ?
Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238).
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