Ünlülerle yaşadığı aşkla konuşulmuştu! Hapis kararı çıktı…
Bir dönem, en büyük 500 sanayi şirketi listesinde yer alan Tümka Kablo AŞ’ya baskına giden kişilerin yargılandıkları davada karar çıktı. Aralarında, Ozan Çelik'in de olduğu 17 sanığa nitelikli yağmadan hapis cezası verildi. Ortaklar arasındaki anlaşmazlık sonrası baskın olayı ile gündeme gelen dev fabrika ise iflas etti. Ozan Çelik’in ismi bir süre önce, Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Şeyma Coşkun ve Hadise ile olan ilişkisi ile gündeme gelmişti.
TEMELİ 1992'de atılan Tümka Kablo, bir dönem sektörün en güçlü oyuncularından biriydi. Kasapoğlu ve Okumuş kardeşlerin ortağı oldukları fabrikada üretilen ürünler 90'a yakın ülkeye ihraç ediliyordu. Fabrikanın batış sürecinin başında ise, ortaklar arasındaki anlaşmazlık yer aldı. Ortaklar kendi aralarındaki sorunları çözemeyince devreye, Ozan Çelik girdi. İstanbul 6 Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamanın gerisinde ise Hadımköy tarafında bulunan fabrikaya yapılan baskın yer alıyor.
BASKINA UĞRADIK MESAJIYLA POLİS GELDİ
Okumuş kardeşlerin çağrısı ile Ozan Çelik ve adamları 23 Nisan 2013'te fabrikaya baskın düzenledi. O esnada fabrikada bulunan Kaan Kasapoğlu'na, kendilerine ait hisselerin devrini bedelsiz olarak istedi. Kasapoğlu'nun, polislere yaptığı "Baskına uğradık" çağrısı üzerine fabrikaya polis ekipleri geldi. Olay ile ilgili yürütülen savcılık soruşturması sonrası 17 sanık hakkında İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
OZAN ÇELİK'E DE 6 YIL 10 AY HAPİS
Yargılama 6 yıl sürdü. Karar ise dün yapılan 22 duruşmada çıktı. Mahkeme, tüm sanıkların cezalandırılması yönünde karar verdi. Mahkeme, Hasan Lütfü Okumuş, Harun Ertaş, Ahmet Hakan Okumuş, Ozan Çelik, Savaş Maşaoğlu, Kemal Uyan, Yavuz Akyol, Osman Yetkin Odabaş, Sait Özyoldaş, Ali Pala'na nitelikli yağma suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar Ercan Saruhanoğlu, Abdullatif Taylan, Ahmet Tekin, Ümit Uyan, Ahmet Doruklu, Yalçın Sönmez'e ise aynı suçtan indirime giderek 3'er yıl 5'er ay hapis cezası verdi. Oybirliği ile verilen karara karşı, istinaf mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilecek.
Fabrikaya yönelik baskın nedeni ile yapılan yargılama sonrası ceza alan Ozan Çelik’in ismi bir süre önce, Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Şeyma Coşkun ve Hadise ile olan ilişkisi ile gündeme gelmişti. 6 yıl önceki baskın ile birlikte ihracat rekoru kıran fabrika battı. Fabrika binası ise, alacaklı konumdaki bir bankaya geçti.
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