Ünlülerin polis anıları yıllıkta

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlülerin polis anıları yıllıkta
GeriGündem Ünlülerin polis anıları yıllıkta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ünlülerin polis anıları yıllıkta

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Ünlülerin polis anıları yıllıkta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın 174’üncü yılı dolayısıyla bir yıllık hazırladı. Yıllıkta bazı iş, sanat, siyaset, spor ve basın dünyasının ünlüleri de kutlama mesajlarında polislerle yaşadıkları anılara yer verdi. O anılardan bazıları şöyle...

ALİ BAŞKAN’A BU YAKIŞIR

- Ali Koç (Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı): 2015 senesinde yurtdışındayken kaybolan pasaportumu yenilemek için başvurmuştum. Bekle bekle pasaport bir türlü gelmedi. Dayanamadık, arayıp ‘Neden bu kadar gecikti’ diye sorduğumuzda, görevli memur ‘Ali Başkan’a bu yakışır’ diyerek pasaport numarasının sonunun 1907’ye gelmesini beklediğini iletti. Gerçekten de pasaportumun son 4 rakamı 1907 olarak teslim edildi. Çok mutlu oldum.

‘BEN SÜLEYMAN DEMİREL’İM’

- Süheyl-Behzat Uygur (Tiyatrocu kardeşler): Ataköy’de bir otelde uluslararası müsabaka için sporcular kalıyordu. Bir gün yoldan geçerken kavga ettiklerini gördük. Üç Arap sporcu bir Yunan sporcuyu pataklıyordu. Babam Nejat Uygur ayırmak için müdahil olmak istedi. Fakat biri Nejat Babaya ‘Sen karışma’ diye yumruk attı. Nejat Baba da eski boksördür, gereğini yerine getirdi. Karakolluk olduk. Bir polis babam Nejat Uygur’u gördü. Arap sporculara dönerek ‘Siz ne yaptınız kardeşim ya!. Bu adam Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük tiyatro sanatçısı Münir Özkul’ dedi. Sonra diğer polis memuru geldi, ‘Olur mu o Gazanfer Özcan’ deyince babam ‘Ben Süleyman Demirel’im’ demişti. Tüm karakol kahkahalarla gülmüştük.

KOMİSER ETEK GİYER Mİ?

- Kadir İnanır (Sinema sanatçısı): ‘Komiser Şekspir’ filminde, rol icabı hasta kızımın son isteğini yerine getirmek için elbise giydim. Kıyamet koptu komiser etek giydi diye. Filmi Ankara’da polis akademisinde gösteriyoruz. Salon dolu, film bitti alkış koptu. Hepsi ayakta alkışlıyor ve ağlıyorlardı.

‘ONU DA POLİS YAPACAĞIM’

- Cüneyt Arkın (Sinema sanatçısı): Polis filmlerimde kahramanlarım duygulu, merhametli, cesur, yiğit insanlardı. Halk sevdi, kahramanlarıyla özdeşleşti. Dahası pek çok genç filmleri izledikten sonra polis oldu. Bir gün şehit düşen bir polisin ailesine kötü haberi vermeye gittik. Kapıyı çaldık. Genç bir kadın açtı. Bizi görünce anladı. Yüzünü dehşetli bir keder kapladı. Kapıyı açık bıraktı, bir odaya girdi. Kucağında bir bebekle çıktı. Bize uzattı: ‘Adı Kemal, onu da polis yapacağım.’

Ünlülerin polis anıları yıllıkta

‘ESAS KAHRAMANLAR POLİSLER’

- Zafer Ergin (Sanatçı): Arka Sokaklar dizisinin setinde, sahne gereği çatışırken kullandığımız kuru sıkı silahlarla bir defasında Şevket’i (Mesut komiserimizi) yaraladığım anı unutamam. Neyse ki ciddi bir yaralanma olmadan olayı atlatmıştık. Yine bir başka çekimde, suçlu rolündeki arkadaşlar molotofkokteyli atarak bizi savuşturmaya çalışıyorlarken, Özgür’ün (Hüsnü Çoban’ın) bacağını yakmışlardı. Sahnede Özgür yanarak oynamaya devam etmişti. Elbette bizim başımıza gelen bu küçük aksilikler sadece sahne gereği, çekim esnasında yaşadıklarımız. Esas kahramanlarsa, gerçek hayatta çok daha zor şartlarda, set ya da çekim gibi tekrarı olmayan kritik anlarda bu görevde ter döken, kendisini her türlü tehlikeye atan polis memuru arkadaşlarımızdır.

- Rıdvan Dilmen (Yorumcu): Benim son maçım İnönü Stadı’nda, jübilemden önceki Polis Turnuvası’ydı. Dilerim ki Polis turnuvaları tekrar Türkiye’de özellikle büyük kulüpler arasında başlar.

Ertuğrul Özkök (Köşe yazarı): İlkokul birinci sınıftaydım. Rahmetli babam bir gün eve bir kuzu getirdi. Hayatıma giren ilk hayvanım buydu ve ben onu evimize aldığımız bir kedi gibi görüyordum. Sonra bir sabah uyandım ve hayatımın sonuna kadar gözümün önünden hiç gitmeyen o manzara ile karşılaştım. Kuzum kesilmişti. Dehşet içinde, üzerimdeki pijamalarla sokağa fırladım ve şuursuzca koşmaya başladım. Deli gibi ağlıyordum ve tam köşedeki karakolun önüne geldiğimde, kapıdaki polis beni gördü. Karakola aldılar ve ne olduğunu sordular. Ağlamaktan derdimi anlatamıyordum. Mahallenin tonton komiserini ilk defa işte orada tanıdım. Beni yanına oturttu. Sakinleştirdi. Gözyaşlarım dininceye kadar benimle konuştu. Sonra elimden tuttu, biraz ilerdeki evimize getirdi. Ne zaman rahmetli Hulusi Kentmen ve Nubar Terziyan’ı tonton bir komiser rolünde görsem, 1423 Sokak’ın iyi komiserini hatırlarım.

‘TOPLUMSAL HUZURUN TEMİNATI’

Ünlülerin polis anıları yıllıkta

YILLIKTA Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Revna Demirören’in de kutlama mesajı yer aldı. Revna Demirören kutlama yazısında şu ifadelere yer verdi: “Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin güvenliği için fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımız, kurulduğu günden beri toplum düzeninin korunması için kutsal bir görev üstlenmektedir. Adalet duygumuzun tesisine katkıları ile sonsuz güvenimizi kazanan polisimiz, toplumsal barışın ve huzurun en büyük teminatıdır. Milletçe iftihar kaynağımız olan polisimiz ile yardımlaşma geleneğimizin en güzel örneğini sunan TEYEV’e 20 yıldır hizmet etmekten gurur duyuyorum. Bu vesileyle, polis teşkilatımızın 174’üncü yılını kutlarken kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin huzuru için cansiperane görev yapan tüm polislerimize sağlık ve başarı diliyorum.”

CANAN KARATAY’DAN ÖNERİLER

Canan Karatay Efendigil: “Sahada ve masa başında görev yapan emniyet mensuplarımızın güçlü ve kuvvetli olmaları gerekmektedir. Mümkünse iyi bir dinlenme ve uykularını almaları şart. Her gün 2-3 litre kristal kaya tuzu eklenmiş su içmeleri dinç tutar. Bol bol su içilmesi gereklidir. Her gün kelle paça, işkembe, kokoreç yemeleri şart. Haftada bir-iki gün ciğer/yürek yemeleri gerekir. Her gün en az 2 yumurta, kayısı kıvamında yemeleri şart. Arabalarında ve yanlarında 9-10 yumurta bulundurmaları son derece önemli. Kumanyalarında söğüş et, soğuk köfte, yumurta, 9-10 zeytin ve siyez unlu ekmek ve köy tereyağı ya da zeytinyağı bulundurulmasını öneriyorum. Kumanyalarında yerli fındık, fıstık, yerli ceviz, kuru çekirdekli üzüm, kuru incir bulundurulmasını öneriyorum. Sigara içilmeyecek. Paketlenmiş hiçbir yalancı gıda tüketilmeyecek.  Şekerli/şekersiz-gazlı gazsız meşrubat kesinlikle içilmeyecek.”

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili açıklama

MİT'ten PKK'ya darbe! Yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Bu acıya yürek dayanmaz

Adana'da akılalmaz olay! Etek giydirip gezdirdiler...