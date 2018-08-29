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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
29.08.2018 - 08:41, Son Güncelleme:

Ünlülerin diyetisyenine mahkemeden kötü haber

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ünlülerin diyetisyenine mahkemeden kötü haber

Ünlülerin diyetisyeni ve akupunktur uzmanı Murat Topoğlu’nun ilk evliliğinden olan kızı Aleyna Topoğlu, 18 yaşına girdikten sonra nafaka ödemeyi kestiği iddiasıyla babasına açtığı davayı kazandı. Mahkeme, “Davalı baba, ikinci evliliğinden olan çocuğuna baktığı gibi ilk evliliğinden olan kızına da yardım etmek zorundadır” diyerek yurtdışında okuyan kızı Aleyna Topoğlu’na 4 bin lira yardım nafakası ödemesine karar verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne geçen yıl dava açan Aleyna Topoğlu, annesi Hülya Öztürk ile babası Murat Topoğlu’nun 19 Nisan 2007 tarihinde boşandığını belirtti. Dava dilekçesinde, “Mahkemenin 11 yıl önceki kararında Aleyna Topoğlu’nun velayeti anneye verildi. Mahkeme ayrıca aylık bin 500 lira olan iştirak nafakasının her yıl enflasyon oranında arttırılarak babanın ödemesine karar verdi. Mahkeme yıllık 20 bin liradan az olmamak üzere Aleyna Topoğlu’nun okul ve diğer masraflarının da babası tarafından karşılanmasını kararında açıkladı. Aleyna Topoğlu iki yıl önce 18 yaşına girdi. Davalı baba da kızının 18 yaşına girmesiyle birlikte nafaka ödemeyi kesti” denildi.

Müvekkilinin babasının desteğiyle yurt dışında bir üniversiteye kayıt yaptırdığını, ancak okul masraflarının yüksek olduğunu belirten Aleyna Topoğlu’nun avukatı, “Müvekkilimin okuluna devam edebilmesi için üniversitenin belirlediği 21 bin 217 euroyu okuluna yatırması gerekmektedir. Müvekkilimin artık yurt dışında okuması nedeniyle masrafları da artmıştır. Nafakanın sona erdiği 2016 yılından itibaren aylık 7 bin 500 liralık yardım nafakasının davalı babadan alınarak eğitimi süresince müvekkilime ödenmesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

“BABA KIZINA NAFAKA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ”

Mahkeme, kararında “‘Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür’ hükmü uyarınca davacı ile davalının baba kız olduğu anlaşılmıştır. Davanın kısmen kabulü ile aylık 4 bin lira yardım nafakasının davalı babadan alınarak davacı kızına verilmesine karar verilmiştir” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.08.2018-2)
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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