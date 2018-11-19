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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Ünlülerin başına bela olmuşlardı! 'Soranlara öptüler dersiniz'

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Ünlülerin başına bela olmuşlardı! 'Soranlara öptüler dersiniz'

Ünlülerin sosyal medya kâbusu olan, onlara hem tehdit hem de ahlaksız teklifte bulunan hacker çetesi dosyasının detaylarına ortaya çıktı. Kendisini Ducky Layne gurubundan olarak tanıtan bir hacker, oyuncu Berk Oktay’a ağır hakaret ve tehditlerde bulundu. Oktay’ın şikayet edeceğini söylemesi üzerine hacker, “Soranlara öptüler dersiniz” diyerek küfürlü sözler sarf etti.

Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; çete özellikle artı 1, artı 44 ve artı 63 ile başlayan ülke telefonlarını kullanarak WhatsApp üzerinden, “Sayın kullanıcı; adınıza açılmış Instagram hesabınızın kapanmaması için aşağıdaki hesabınızı doğrulayın, aksi takdirde hesabınız kapanacaktır… Instagram ekibi” mesajı atarak, ünlüleri ağına düşürdü.

İstanbul Siber Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, özel hayatın gizliliğiyle ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Şebekenin, Instagram uzantılı link göndererek ünlüleri oltalama (phishing) yöntemi olan spamlı link gönderdikleri tespit edildi. Ekipler, Ducky Layne, Tampich Layne, Chuky Yayne, Duff Lyne, Bandage Layne gibi 37 farklı takma isimle aralarında ünlülerin de bulunduğu 6 bin 156 kişiye mesaj atan 46 kişilik şebekeyi iki ayrı operasyonla çökertti. Baskınlarda 14 kişi tutuklandı.

Fenomenleri ağına düşüren çetenin ünlü isimlerle yaşadığı diyaloglar da soruşturma dosyasında yer aldı.  500 bin takipçisi olan Bahar Ç., Aleyna Tilki’ye olan benzerliğini kullanıp şarkıcının hesabını kapattırdı. Ç.’den, Tilki adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Kendisini Ducky Layne gurubundan olarak tanıtan bir hacker, oyuncu Berk Oktay’a ağır hakaret ve tehditlerde bulundu. Oktay’ın şikayet edeceğini söylemesi üzerine hacker, “Soranlara öptüler dersiniz” diyerek küfürlü sözler sarf etti. Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar da hackerların hedefinde olan bir diğer ünlü. Balçicek İlter’in hesabını ele geçiren hackera sert çıkmasına karşılık çete üyesi, “Siz oyun oynadığımı mı zannediyorsunuz. Size güzel sürprizlerim olacak” dedi. Şebekeye istediği parayı vermeyen fenomen Cansu G. ise ahlaksız tekliflere maruz kaldı.

 

 

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