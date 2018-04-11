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    Ünlülerin avukatına mahkemeden ‘soyadı’ şoku

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    11.04.2018 - 13:37 | Son Güncelleme:

    Ünlülerin avukatı Aslı Çelik Hatemi’ye eski eşi ‘Hatemi’ soyadını kullanmaması için tedbir kararı koydurdu.

     

    Ünlü Hukukçular Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ile Avukat Kezban Hatemi’nin Avukat oğlu Mehmet Ali Hatemi mahkemeye başvurarak 3 yıl önce boşandığı eşi Avukat Aslı Hatemi’nin ‘Hatemi’ soyadını kullanmasının engellenmesini talep etti. Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 4 Nisan günü yapılan başvuruyu Mehmet Ali Hatemi adına yine kendisi gibi avukat olan eşi Zeynep Hatemi yaptı. Başvurudan 2 gün sonra mahkeme talebi kabul ederek Aslı Çelik’in, ‘Hatemi’ soyadını kullanmasına tedbir koydu.

    ESKİ EŞİ SOYADINI KULLANMASINA İZİN VERMEDİ

    Mehmet Ali Hatemi adına hazırlanan dava dilekçesinde, Aslı Hatemi’ye karşı 2013 yılında İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtığını, boşanma kararının ise 29 Aralık 2015 günü kesinleştiği kaydedildi. Dilekçede, boşanma kararı sonrası Aslı Hatemi’nin, evlenmeden önceki soyadı olan ‘Çelik’ soyadını aldığı nüfus cüzdanında da soyadının ‘Çelik’ olarak geçtiği kaydedildi. Ayrıca avukat Aslı Çelik’in, ‘Hatemi’ soyadını kullanmak için dava açtığını ancak Mehmet Ali Hatemi’nin buna izin vermediği kaydedildi.

    MAHKEME: ‘HATEMİ’ KULLANILMASIN

    En sonra Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın boşanma davasında Şener’in avukatlığını yapan Aslı Çelik’in, haberlere konu olan bu tip önemli davalarda ‘Hatemi’ soyadını kullandığına dikkat çekilerek, mahkemeden ‘tedbir’ talebinde bulunuldu. Mahkeme, kararında ‘Aslı Çelik’ isminin, ‘Aslı Hatemi’ veya ‘Aslı Çelik Hatemi’ olarak kullanılmasına ihtiyati tedbir kararı koydu.

     

     

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