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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
04.12.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Ünlü astroloğunun ölümünde flaş gelişme

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Ünlü astroloğunun ölümünde flaş gelişme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde ünlülerin astroloğu olarak tanınan Egemen Töreli’ye çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.

19 Kasım günü sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Egemen Töreli (51), T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Töreli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ani ölümü ile sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Egemen Töreli’nin cenazesi Çorlu Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Kazada yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kamyonet sürücüsü T.T. ise sevk edildiği Çorlu Adliyesi'nde nöbetçi savcı tarafından adli kontrol şartı hükümleri uygulanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen ve yaya geçidinden geçmek isteyen bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü sevk edildiği mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

TÖRELİ’NİN AVUKATINDAN ŞÜPHELİ TUTUKLANSIN TALEBİ

Egemen Töreli’nin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasının ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir dilekçe ile müracaat eden Töreli’nin avukatı Kaan Aytuğ, bilinçli taksir nedeniyle iddianame tanzimi ve şüphelinin tutuklanması talebinde bulundu.

Aytuğ başvuru dilekçesinde, "Şüpheli hakkında işlemlerin bilinçli taksir olarak değerlendirilerek iddianame hazırlanması ile olayın toplumda oluşturduğu infial, şüphelinin gelir durumu ve mesleği değerlendirildiğinde yurt dışına çıkış yasağının hiçbir anlam ifade etmediği, bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi durumunda suçun üst sınırının da 9 yıl olacağı değerlendirildiğinde şüphelinin tutuklanmasını da saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verdi.

 

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