Ünlülerin Almanya’ya kaçan menajeri hakkında flaş karar!

BÜYÜKÇEKMECE 12. Asliye Ceza’da görülen davada kritik karar dün çıktı. İki yıldır süren davada, Budak kardeşlerin avukatları, Akbulut’un, hakkındaki adli kontrol kararı sonrası kara yolu ile Almanya’ya kaçtığını bir daha da Türkiye’ye dönmediğini kaydetti. Duruşmalardan kaçtığı öne sürülen Akbulut’un avukatları ise, mahkemede yaptıkları savunmalarda “Müvekkil kalp rahatsızlığı yaşıyor. O nedenle uçağa binmesi sakıncalı” savunması yaptı.

ALMANYA’DAN İADESİ İSTENECEK

Mahkeme, davanın dün görülen 7’inci duruşmasında dikkat çekici bir karar verdi. Mahkeme, Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak, Almanya’dan iadesinin talep edilmesine karar verdi. Bu karar üzerine, Adalet Bakanlığı üzerinden dosya Dışişleri Bakanlığı’na gönderilecek. Almanya’ya yapılacak başvuru, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.

‘MELO’NUN DE MENAJERİYİM’ DEDİ

7 yıl hapis istemi ile yargılanan Ümit Akbulut, anılan dava dosyasına göre Dilek Budak’a albüm yapacağını, Budak’ın, dünyaca ünlü rap sanatçısı 50 Cent ile düet yaptıracağını, albümün Almanya’da tanıtımını yapacağı vaadi ile 300 bin dolar aldı. İddianamede, Akbulut’un, kendisini, Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo’nun da menajeri olarak tanıttığı kaydedildi.

5 AYRI DOSYADA YARGILANIYOR

Ancak, söz konusu vaatlerin hiçbiri yerine getirilmediği gibi, Budak’ın Türkçe ve Çince albümlerinin bulunduğu hard disk de kendisine iade edilmedi. Hakkında, benzer suçlamalarla 5 ayrı ceza davasında yargılanan Akbulut, futbolcusu Gregory Van der Wiel’i de 4,5 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Akbulut, hakkında verilen adli kontrol kararının 23 Haziran 2017’de kaldırılması sonrası karayolu ile Almanya’ya gitmişti.

KIRMIZI BÜLTENDEN DE ETKİLİ

Budak kardeşlerin avukatı Av. Abide Gülel Birsen, Akbulut’a yönelik iade kararının çok önemli olduğuna işaret ederek “Bu karar, kırmızı bülten çıkarılmasından daha etkili. Bu kişi hakkında devam eden birçok dava var. Ancak, duruşmalara katılmadığı için davalar sürüncemede kaldı. Bu iade, kararı ile dosyalarda da ilerleme sağlanacaktır. Sanık hakkında düzenlenen iddianameler kapsamında, gerekli cezaları alması için her türlü hukuki girişimi sürdüreceğiz” diye konuştu.