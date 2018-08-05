Ünlüleri oltaya böyle düşürmüşler!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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05.08.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Ünlüleri oltaya böyle düşürmüşler!

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Ünlüleri oltaya böyle düşürmüşler!

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ‘fishing’ yani ‘olta’ yöntemiyle çalan ve polislerce çökertilen ‘Ducky Layne’ çetesinin mağdurları, nasıl tuzağa düşürüldüklerini anlattı.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, çoğu ünlü isimlerden oluşan 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yapan, “Ducky Layne” çetesi geçen yıl İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonla çökertilmişti. 18-25 yaş grubu arasında olan 18 çete üyesi hakkında açılan davada mağdurlar, çetenin ağına nasıl düştüklerini anlattı. “Mavi tık başvurunuz onaylandı” veya “Hesabınızda şüpheli hareket gözlendi” şeklinde mesajlar atan şebekenin üyelerinin kullanıcı ad ve şifrelerini kolayca ele geçirdiği anlaşıldı.

İŞTE ÇETENiN AĞINA DÜŞEN MAĞDURLARIN İFADELERİ:

Gamze Özçelik: E-postaya tıklayınca çalındı

Instagram hesabının doğrulanmış rozet almaya uygun görüldüğü konusunda e-posta aldım. URL adresine tıkladığımda hesabının ele geçirildiğini anladım.

Balçiçek İlter: Özel fotoğraflarla korkuttular

IBAN numarası verilen hesaba 750 TL göndermemi istediler. Aksi halde telefonumdaki özel fotoğraflarımı paylaşacaklarını söyleyerek tehdit edildim.

Seda Akgül: 'Para vermezsen sileriz' tehdidi

Akgül hesabını çalanların WhatsApptan kendisiyle irtibata geçtiğini, para göndermemesi durumunda hesabını sileceklerini söyleyerek tehdit ettiklerini söyledi.

Bülent Şakrak: Hackerler 5 bin TL istedi

Şakrak, hesabı çalan hackerlerin kendisinden 5 bin TL istediklerini, yoksa eşi Ceyda Düvenci’nin hesabını da çalacakları yönünde tehdit ettiklerini belirtti.

Aslı Omag: İki sefer 500 TL gönderdim

Hesabımın iadesi için 5.000 TL para istediler. Pazarlıkla 500 TL’ye düşürdüm. Parayı Zcapbank yöntemiyle gönderdim. Ertesi gün bir 500 TL daha gönderdim.

Erdal Özyağcılar: ‘Hesabında açık bulduk’ dediler

Instagram ismiyle gelen mesaja tıklamamla hesabım ele geçirildi. WhatsApp’a, 'Instagram hesabını da açık bulduk, konuşabilir miyiz' şeklinde mesaj atıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.08.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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