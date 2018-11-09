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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
09.11.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Ünlülere şantaj davasında Engin Altan Düzyatan ifade verdi

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Ünlülere şantaj davasında Engin Altan Düzyatan ifade verdi

Sezen Aksu ve Erdal Özyağcılar gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişiye, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddia edilen 1'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşinin sosyal medya hesabıyla ilgili tanık olarak ifade verdi. Engin Altan Düzyatan, eşinin Instagram hesabıyla ilgili "Hesabın geri verilmesi için para talebi olmadı. Para talebi olan kimseyle görüşmedim" dedi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 1'i tutuklu 15 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, tanık olarak dinlenilmesi için geçen celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan oyuncu Engin Altan Düzyatan ifade verdi.

"HESAP BİR MAİLLE ÇALINDI"

Düzyatan, kendisinin değil, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın Instagram hesabının, bir mail gelmesiyle çalındığını söyledi. Yalnızca hesabı geri alabilmek için bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Düzyatan, "Bu telefon görüşmesini sanıklardan herhangi biriyle yapmadım. Bunu 'Aldık, çaldık' diyen biriyle değil, teknolojiden anlayan kişilerle görüştüm. Bana davanın müştekilerinden Fatih Gönenç adlı kişinin numarasını verdiler. Onunla görüşmeler yaptım. Sonrasında yoğun çalıştığım için çok işin içinde değildim. Hesabın geri alındığını biliyorum. Hesabın geri verilmesi için para talebi olmadı. Para talebi olan kimseyle görüşmedim." dedi.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Direkt olarak kendisinin telefonuna bir şey gönderilmediğini anlatan Düzyatan, "Bir fotoğraf muhabbeti hatırlıyorum. ATM önüne çekilmiş flu bir fotoğraftı. Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum." dedi.

Hakim, sanıklardan Veysel Demir ve Gökyar Şen'i ayağa kaldırarak, fotoğraftakinin bu sanıklardan biri olup olmadığını sorduğu Düzyatan, kişiyi hatırlamadığını söyledi.

Tanık Engin Altan Düzyatan, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.  Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle sürüyor. Bir önceki duruşmada, şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan'ın avukatı, dosyaya dilekçe sunup şikayetinden vazgeçtiğini bildirmiş, ayrıca Engin Altan Düzyatan'ın da tanık olarak ifadesine başvurulmasından vazgeçilmesini talep etmişti. Mahkeme, usulüne uygun tebliğe rağmen duruşmaya katılmayan tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar vermişti.

İDDİANAME...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın da aralarında bulunduğu 57 kişi müşteki olarak yer alıyor.
İddianamede, takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesapları ile takipçi sayısı yüksek ticari hesapların hedef seçildiği belirtilerek, kurumsal hat algısı yaratan 0850 ile başlayan hatları satın alan sanıkların mağdurlara, Instagram hesaplarına yönelik saldırı yapıldığı, kural ihlali olduğu ya da mavi tik onaylı hesap verileceği vaatleriyle mesaj gönderdikleri anlatılıyor.
İddianamede, sanıkların “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma”, “şantaj”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma”, “bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma”, “cinsel taciz” ve “hakaret” suçlarından 3 yıl ile 321 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

 

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