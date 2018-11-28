Ünlüler tanıtmış, zehir çıkmıştı! Firmadan flaş açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSAL KURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlüler tanıtmış, zehir çıkmıştı! Firmadan flaş açıklama
GeriGündem Ünlüler tanıtmış, zehir çıkmıştı! Firmadan flaş açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/DHA
28.11.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Ünlüler tanıtmış, zehir çıkmıştı! Firmadan flaş açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlüler tanıtmış, zehir çıkmıştı! Firmadan flaş açıklama

SAĞLIK Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sahte Teff tohumlu çayı üreten bir firmaya baskın düzenleyerek çayın içerisinde sibutramin denilen zehirli madde olduğunu açıklamıştı. Birçok ünlünün tanıtımını yaptığı ve Teff tohumlu çayın orijinalini üreten firmadan ilk açıklama geldi. Firmanın Genel Müdürü Erdi Taşçı, "Toplatılan Teff tohumlu çay ürünleri sahte, bizi birebir taklit ettikleri için onları bakanlığa şikayet ettik, ama orijinalini üreten biz mağdur olduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı haberlerden sonra ünlülerin tanıttığı Teff tohumlu çayın orijinalini üreten firmanın talebi üzerine ürünü inceledi ve 23 Kasım'da açıkladığı raporunda üründe sibutramin dahil hiçbir kimyasal maddeye rastlamadığını belirtti. Kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan Teff tohumlu çay ürününün kendi ürünleri olmadığını, aksine kendi ihbarları doğrultusunda sahtesinin üretildiği tesisin basıldığı ve piyasaya sürülen sahte Teff tohumlu çay ürünlerinin toplatılma kararı olduğunu vurgulayan Taşçı, "Teff tohumlu çayının orijinal markası biziz, bakanlık sahte üretim yapan firmaya ihbarımız üzerine baskın düzenledi" diye konuştu.

Çay popüler olduktan sonra çok sayıda firma merdiven altı olarak bu ürünü ürettiğini belirten Taşçı, "Teff tohumlu çayının müşteri memnuniyeti çok yüksek, fakat son dönemde müşterilerden şikayetler almaya başladık. Şüphelenip araştırma yaptık. Çok sayıda sahte ürün piyasada vardı. Etkili olmayınca da müşteriler bize şikayet ettiler. Bunun üzerine tespit ettiğimiz sahte üretim yapan yerleri emniyete ve bakanlığa şikayet ettik. Söz konusu baskın da, bu sahte üretim yapan tesislere yapıldı ve Bakanlık, bunların piyasaya sürmüş olduğu sahte Teff tohumlu çay için toplatma kararı verdi" açıklamasında bulundu.

"SAHTE ÜRÜNLERDE KUTU, BARKOD,ŞİRKET BİLGİLERİ,TELEFON NUMARALARI AYNI"

Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettiklerinin firmanın birebir kendi isimlerini kullandıkları için mağdur olduklarına dikkat çeken Taşçı, "Yakalanan sahte ürünlerde kutu, telefon numaraları, şirket bilgileri, bakanlık onay kodu birebir aynı olarak piyasaya sürülmüş. Bu ürünleri toplatmak için harekete geçtik ve Sağlık Bakanlığı'na o firmayı şikayet ettik. Toplatılan ürünler sahtedir, orijinali ile hiçbir alakası yoktur, fakat çıkan haberler sonrasında biz mağdur olduk" dedi.

"ÜRÜNÜ SADECE ECZANELERDEN VE RESMİ SİTEMİZDEN ALSINLAR"

1 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonrasında Teff tohumlu çayını ürettiklerini belirten Taşçı, "Bizim ürettiğimiz ürün bakanlık onaylı, içerisinde sibutramin dahil hiçbir kimyasal yoktur. Bakanlık onayı olmadan zaten eczanelerde satışı mümkün değildir. Sahte üretim yapan firmalar bizim ürün kutusunun birebir aynısını kullanıyorlar. Kullanıcılar mağdur olmamak için ürünü resmi sitemiz üzerinden ve eczanelerden alsınlar " ifadelerini kullandı.

TARIM BAKANLIĞI: SİBUTRAMİN TESPİT EDİLMEDİ,UYGUNDUR

Üretime devam ettiklerini ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her hafta üretim tesislerine gelip denetim yaptıklarını söyleyen Taşçı, "Mağduriyetimiz üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelip orijinal ürünü incelemelerini istedik. Bakanlık gelip ürünle ilgili incelemelerde bulundu ve 3 gün sonra 23 Kasım'da temiz raporunu açıkladı. Raporla, orijinal ürünümüzde, sibutramin ve benzeri hiçbir kimyasal maddenin tespit edilmediği belgelendi" diye konuştu.

"SAHTE ÜRETİM YAPAN FİRMALARA KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sahte üretim yapan firmaya kendi markalarına verdiği zarardan dolayı dava açtıklarını belirten Taşçı, "Merdiven altı üretim yapan ve insanların hayatını tehlikeye atan böyle firmalara karşı şikayetlerimiz devam edecektir. Firmaya markamıza verdiği zarardan dolayı da dava açtık, hukuki süreç devam ediyor. Ancak onlar ürün popüler olduğu için üretim yapamaya da devam ediyorlar, kullanıcılar çok dikkatli olsun" ifadelerini kullandı.

"ÜNLÜLER ORİJİNAL TEFF TOHUMLU ÇAYININ TANITIMINI YAPTI"

Teff tohumlu çayı popüler yapan en önemli etkenin ünlü tanıtımları olduğunu vurgulayan Taşçı, "Hiçbir ünlü, ürünü kullanmadan tanıtım yapmadı. Ünlü isimler ve yakınları şu anda da ürünü kullanmaya devam ediyor. Ayrıca, ünlüler orijinal Teff tohumlu çayının tanıtımını yaptı" diye konuştu.

DR. AKDEMİR: BİTKİSEL DESTEK ÜRÜNLERİNDE TÜKETİCİ SAHTELERE KARŞI DİKKATLİ OLMALI

Sibutramin'in kullanımının tüm dünyada ve Türkiye'de de yasak olduğunu belirten Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Akdemir ise, "Sibutramin kalbin hızlı çalışmasına neden olarak kalp krizi riskini artırıyor. Psikolojisi bozuk olan hastalarda veya buna yaktın kişilerde manik atak, Hiperaktivite Bozukluklarını tetikliyor. Karaciğer ve böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. İleride düzeyde kabızlık gibi en hafifinden en ağırına kadar ciddi riskler barındırıyor. Bu maddenin kullanımı birçok ülke yasak" dedi.

Tüketicilerin, bitkisel gıda destek ürünleri satın alırken, mutlaka orijinal ürünleri tercih etmesini, eczanelerden satın almasını ve içindekiler dahil kutu üzerinde ki her türlü bilgi ve uyarıyı dikkatle incelemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Akdemir, “Türkiye'de bitkisel destek ürünlerinin kullanımı oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bir çok patentli, bilindik ürünlerin sahtesi piyasaya sürülüyor. Tüketicinin çok dikkatli olması gerekiyor. Sahte ürünlerde Sibutramin gibi bir çok zararlı madde kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

DİYETİSYEN ASLAN: AÇ KARNINA İÇİLEN BİR BARDAK TEFF TOHUMLU ÇAYI VÜCUTTAN ÖDEM ATIYOR, TATLI KRİZLERİNE SON VERİYOR

Danışanlarına doğru beslenme ve sporun yanı sıra Teff Tohumlu çayını da önerdiklerini aktaran Diyetisyen Ezgi Büşra Aslan da, "Teff Tohumu çayını besin takviyesi olarak öneriyoruz ama orijinal çayı kullanmalarını öneriyoruz. Teff tohumu Kuzey Etiyopya'da yetişiyor. Metabolizma üzerine olumlu etkileri var. Tohum, iştah ve tatlı kontrolünü sağlıyor, çay formunda kullanıldığı zaman ise çok fazla su içme isteği uyandırıyor, su tüketimi artınca vücuttan ödem atımı sağlanıyor ve kilo veriliyor" diye konuştu.

"TEFF TOHUMU ÇAYI 21 FARKLI TOHUMUN KARIŞIMINDAN ELDE EDİLİYOR"

Çayın formülünün özel olduğunu ve bitkilerin karışımından yapıldığını söyleyen Aslan, "Çay, Teff tohumunun dışında 21 farklı tohumunda içerisine dahil edilerek üretiliyor. Onun dışında içerisinde insanlara zarar verecek başka hiçbir şey bulunmuyor. Çayı, günde 1 fincan kahvaltıdan önce aç karnına içilmesini öneriyoruz. Kalp MS hastaları, hipertansiyonu olanlar ise kullanmasın" dedi.

ORİJİNAL ÇAYI SAHTESİNDEN AYIRMAK İÇİN ÜÇ ÖNEMLİ FAKTÖR

Orijinal kutuyu sahtesinden ayıran üç önemli nokta var. İlki kutuların renkleri aynı değil, sahte kutunun rengi yeşile yakınken orijinal olanınsa mavi. Diğer nokta, sahte kutunun ön yüzünde sağ üstte bulunan barkodun altında siyahlık var, orijinalinde böyle bir siyahlık yok. Bir fark da çayları açınca ortaya çıkıyor. Orijinal çay kahverengi toz halinde iken sahte çayın toz hali yeşil renkte.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tahliyesi çok konuşulmuştu: Mahkemeden flaş karar

Cinayet gibi kaza! Bakın İrem nasıl öldü

İsyan ettiren kaza! Anne ve oğlu öldü... Lüks aracını bırakıp kaçtı!

11 yaşında patronunun tecavüzüne uğradı. 15 yaşına kadar devam etti. 15’te tecavüz bebeğini doğurdu. Şimdi 32 yıl sonra yeniden adalet arıyor!