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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İstanbul (DHA)
09.03.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Ünlüler 'Geleceğin Güçlü Kadınları'nı yalnız bırakmadı

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Ünlüler 'Geleceğin Güçlü Kadınları'nı yalnız bırakmadı

“Geleceğin Güçlü Kadınları" adlı proje için bir araya gelen kendi alanında başarılı 26 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde DasDas'ta düzenlenen defilede podyuma çıktı.

Kaan Sekban'ın sunduğu, Can Bonomo, Fatma Turgut ve Ferman Akgül'ün sahne aldığı gecede Burcu Biricik, Alina Boz, Bade İşçil, Aydan Taş gibi ünlü isimlerin içinde olduğu 26 kadın, Barrus London tasarımları ile podyumda yürüdü.

Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamının İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde okuyan genç kızların eğitimi için kullanılacağı geceye izleyici olarak İsmail Demirci, Neslişah Alkoçlar, Sinan Engin ve eşi Ayşe Karasu Engin, Birol Namoğlu ve Barış Yurtçu katıldı.

Etkinliğin mimarları olan İdil Fırat, Aydan Taş, Didem Balçın ve gecede giyilen kıyafetlerin tasarımcısı Neslişah Yılmaz, defile öncesi basın açıklaması yaptı.

İdil Fırat, "Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir amaca hizmet edecek proje için beraberiz. O kadar çok kişi emek verdi ve çalıştı ki. Hepsine sizin vesilenizle teşekkür etmek istiyorum. Neslişah tasarımcımız, onun kıyafetleriyle bugün burada olacağız." dedi.

Ünlüler Geleceğin Güçlü Kadınlarını yalnız bırakmadı
Tasarımcı Neslişah Yılmaz da, "Çok önemli bir gece için toplanmış bulunuyoruz. İTÜ'de okuyan kız çocuklarımıza burs sağlamak amacıyla buradayız. Kıyafetlerimiz de yine oyuncularımız gibi güçlü. Ve burada okuyan kızlarımız gibi güçlü karakterleri temsil edecekler. Ben yine ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Geleceğin Güçlü Kadınları" projesinin fikir sahibi Aydan Taş şöyle konuştu:
''Çok güzel bir masalın içinde hissediyorum kendimi. Ve bu masalın içinde çok güzel kahramanlar var. Hepsi bana bu yolculukta eşlik etti. Bir fikirle yola çıktım. Bunu bir projeye dönüştürmeyi hedefledim. Ve bu amaçla Neslişah'ın kapısını çaldım. İdil'in kapısını, Didem'in kapısını. Bütün kapıları çalarak, hepsi sonuna kadar yanımda durarak destek oldular. Hep birlikte yola çıktık. Hep birlikte bu projeyi bu noktaya getirdik. Aslında ben sadece fikir sahibiyim. Ama bu projenin, bu kadar güçlü ve güzel durmasının, bu kadar iyi bir yerde durmasının sebebi aslında yanımda duran güçlü kadınlar. Bugün öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir amaca hizmet ediyoruz. Bu projeyle İTÜ mühendislikte okuyan başarı güçlü, kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen genç kızlara burs sağlanacak bu biletlerin gelirlerinin hepsiyle. Biz de kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınlar olarak, geleceğin kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen güçlü kadınlarına destek olmayı hedefliyoruz. Ve inşallah her yıl böyle bir yerlere ulaşabiliriz.''

Ünlüler Geleceğin Güçlü Kadınlarını yalnız bırakmadı
Gecede podyumda Alina Boz, Aydan Taş, Bade İşçil, Burcu Biricik, Çiğdem Batur, Deniz Baysal, Derya Beşerler, Didem Balçın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya Üstündağ, Ece Yosmaoğlu, Elif Engin, Gaye Turgut Evin, Hande Soral, Hande Subaşı, İdil Fırat, Nila Fırat, Jesica May, Merve Oflaz, Rojda Demirer, Sedef Avcı, Seray Kaya, Tuvana Türkay, Zeynep Beşerler ve onur konuğu Meral Çetinkaya ile Neslican Tay genç kızlar için yürüdü.

Gecenin sonunda programa katılamayan Ayşe Arman'ın tasarımları olan kolye setleri açık arttırma izleyicilere satıldı. 500 liradan başlatılan açık arttırma 3 bin liraya kadar çıktı.

Ünlüler Geleceğin Güçlü Kadınlarını yalnız bırakmadı

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