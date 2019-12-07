Ünlüler anlattı: O korkuyu biz de yaşadık

BERGÜZAR KOREL: OTOBÜSTEN İNER EVE KOŞARDIM

“Genç kızlığımdan beri yolda yürürken en korktuğum şeydir birinin beni takip ediyor olma ihtimali. Bu yüzden otobüsten indiğimde eve koşarak gittiğimi biliyorum. Eğer arkamdan biri geliyorsa ve bana çok yakın yürüyorsa hâlâ durur, önüme geçmesini sağlarım. Bakıyorum, izliyorum, öyle devam ediyorum yoluma. Eğer dükkan varsa etrafımda giriyorum. Müthiş bir paranoya, korku yaşıyorum. Keşke bunların hiçbiri olmasa ve hiçbir kadın bu korkuyu yaşamadan hayatına devam edebilse. Büyük bir öfke hissediyorum, her gün bu haberlere uyanmak bana büyük bir acı veriyor. Artık kelimelerin bittiği noktadayız.”

NİLÜFER: TEDİRGİN OLUYORUM

“Bu çok tuhaf bir duygu, mutlaka hepimizin başına bir şekilde gelen bir duygu. Ben çok fazla sokakta tek başıma olmuyorum ama yurtdışında mesela evet tedirgin oluyorum. Birisi çıkar mı karşıma diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Bazen arkandan sessizce gelen ya da yanında ve bir türlü hızını arttırmayan adımlarla seninle eşit hızda yürüyen, böyle tuhaf davranan birini görünce hepimiz korkuyoruz. Ya adımlarını hızlandırıyorsun, ya koşar adım oluyorsun. Böyle bir tedirginlik duygusu varsa artık bugünün Türkiyesinde ve dünyasında bunu hissediyorsan bir şekilde önlemini almalısın. Hepimizin kafasında böyle endişeler var ve yersiz de değil. Demek insanın başına maalesef bu kadar korkunç şeyler de gelebiliyor.”

HANDE YENER: EVİME DE GELDİ

“Bir kere takip ediliyordum, karakola çektim arabayı kaçtı. Biri evime girdi, dava ettim, serbest bırakıldı, kendisinin raporu var. Silahlı koruma tuttum kendime. Tekrar geldiği için yakalattım. Yani aslında ölümden dönmüş oldum. Çünkü iki kez geldi. İlkinde kaçmıştım, ikincisinde akıllı davrandığım için yakalattım.”

SONGÜL ÖDEN: ANNEM TEMBİHLERDİ

“Beni arkamdan takip eden adamların tedirginliğini hep yaşadım, yaşıyorum. Bütün çocukluğum annemin ‘Yolda birisi, ben, anneni babanı tanıyorum derse sakın konuşma onunla, ben seni tanımıyorum de, koşa koşa eve gel’ demesiyle, kapıya biri gelse ve teksem, sanki içerde biri varmış gibi onunla konuşuyormuş taklidi yaparak geçti. Tıpkı diğer kız arkadaşlarım gibi.”

DİLŞAD ÇELEBİ: ATTIĞIM ÇIĞLIKLA KAÇTI

“Arkamdan beni takip eden adamların tedirginliğini yaşadım. Okula giderken, yolda yürürken, eve dönerken... Hatta bir seferinde eve çok yaklaşmıştım ardımdan takip eden kişi koşarak üstüme doğru geldiğinde, attığım çığlıkla korkup kaçmıştı. Yanımda başkaları olmadan sokağa çıkmaya korktum bir süre. Yani bu şahıslar bizi sadece sokakta taciz etmekle kalmıyorlar, bu zihniyet kızları eve hapsediyor ve okumalarına, çalışmalarına, kendi ayakları üstünde durmalarına engel oluyor.”

SELDA ALKOR: APARTMANDA SALDIRDI

“Soğuk bir kış günüydü. 15.00 matinesine sinemaya gittim, gerilim filmiydi. Film sonrası, bakkala uğradıktan sonra apartman kapısına kadar birinin takibinde olduğumu fark ettim. Asansör çalışmıyordu, girişte zaman geçirdim. Arkamdaki içeri girip yukarı çıkmaya başlayınca herhalde tanımadığım bir komşu oğlu diye düşündüm. Birinci kata çıktığım zaman beklediğini gördüm ve bana saldırdı. Çok gençtim, ben de ona saldırdım. Merdivenlerden yuvarlandık ve kaçtı sonuçta. 7 tırnak kırılmıştı demek ki tırmalamışım fakat beni bıçaklayabilirdi, öldürebilirdi... O boğuşmada üstündeki parka bana kaldı. Şikâyet etmek için ceplerine baktığım zaman, o zaman Türkiye’de olmayan bir sigaradan başka bir şey çıkmadı.”

YELİZ ŞAR: SET DÖNÜŞÜ

“Bundan 15 yıl önce oturduğumuz sokakta, setten gece yarısı evime gidiyordum. Genç bir delikanlı tacizde bulunmaya çalıştı. Güçlü bir kadın olmama rağmen sesimi çıkaramadım ve kaldım öyle. Hafif bağırtı çıkarabildim. Gitti ve tekrar geri döndü. Olduğum yerde kaldım, ittirdim. Bir şey olmadı ama çok korku dolu anlar yaşadım. En kötüsü de 6 adım ileride kafe sahibi adam bize bakıyordu ve ne yardım etti ne sesini çıkardı.”

ECE ERKEN: UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM

“Peşimde şu an sapık var zaten. 3 ay uzaklaştırma almasına rağmen cep telefonumu buldu, bana mesaj atıyor. Program yaptığım Beyaz TV’ye geldi, evime kadar geldi. Erdal Ç. isimli şahıs, uzaklaştırma olmasına rağmen peşimde ve gereken yapılmıyor. İnşallah yakalanacak.”

ÖZGE MUMCU: İSTİKLAL’DE BİRİ PEŞİME TAKILDI

UĞUR Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) Yönetim Kurulu üyesi Özge Mumcu Aybars da “Biz kadınlara kendimizi koruma yöntemleri geliştirmek düşüyor” diyerek kendi yaşadıklarını anlattı:

ABİME ULAŞTIM

“17 yaşındayken gündüz İstiklal Caddesi’nde Tünel’e inerken bir adam peşime takılmıştı. Bir dükkana girdim yarım saat oyalandım, çıktığımda bekliyordu. Abime cepten ulaştım. Meydana geldim; abim 5 dakika içinde yetişti ama adam bekliyordu. Sonra kayboldu. Bir yılbaşı gece vakti artık 30’u bulmuşum, bir sokaktan 50 metre yürümem gerekiyor. Bir araba peşime takıldı, sokak boyunca. Kendimi mahalle taksicisine nasıl attım hatırlamıyorum.” (ANKARA)

TEHLİKEDEN KORUNMA REHBERİ

Uzmanlar kadınlara olası tehlikeler için rehber olabilecek uyarılarda bulunuyor. Kadın dernekleri, emniyet yetkilileri, avukatlar ve psikologlardan aldığımız görüşlerle bireysel bir ‘tehlikeden korunma rehberi’...

1- İKİ UYGULAMAYI CEP TELEFONUNUZA İNDİRİN: Tehlikeli bir durumda öncelik polis imdat hattı 155’in aranması. Bununla birlikte Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü iki uygulamanın daha altını çiziyor. Birincisi Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KADES (Kadın Destek Uygulaması) online yardım hattı. Programı açıp çağrı butonuna bastığınızda emniyet nerede olduğunuzu öğreniyor ve en yakın kolluk aracını oraya yönlendiriyor. İkincisi ise Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Vodafone’un başlattığı ‘Kırmızı Işık’ uygulaması. Bu uygulamadan yardım istediğinizde federasyona bağlı görevliler tarafından aranıyorsunuz. Aynı zamanda durum kolluk güçlerine bildiriliyor.

2- SAKİNLİĞİNİZİ KORUYUN: Güvenli olmayan veya karanlık yerlerde yalnız yürümemeye çalışın. Yalnızsanız kulaklık takmayın. Böyle bir durumda çevrenin farkında olmak önemli. Zira emekli emniyet müdürü Feramuz Erdin’e göre iyi aydınlatılmamış veya ıssız bir sokakta ısrarla peşinizden gelen kişi kesinlikle bir DOST değildir. Sakinliğinizi koruyun. Bu çok önemli, çünkü yakalanacağını veya en basit haliyle rezil olacağını düşünen bir saldırgan kendisini tehlikede görürse bir anda agresifleşip o kişiye zarar verebilir.

3- ÖZGÜVENLİ OLUN: İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin, “Birey takip edildiğini düşündüğünde çekingen durursa takip eden kişi eylemini gerçekleştirmeye çalışacaktır. Ancak takip edilen kişi özgüvenli duruş sergilediğinde takip eden ürkebilir” diyor.

4- ASLA APARTMANA GİRMEYİN: Kendinizi hemen bir dükkana veya kalabalık bir yere atarak takipten kurtulmaya çalışın. Ancak bu takip taciz boyutuna vardıysa, bir kovalamaca yaşanıyorsa avazınız çıktığı kadar bağırın. Çevrede sığınabileceğiniz bir yer yoksa yoldan geçen bir aracı durdurarak yardım isteyin. Avukat Hale Akgün “Asla apartmana girmeyin, asansöre binmeyin. Apartmanın içi güvenli değil” diyor. Arkadan geleni bekleyip öne geçmesini sağlamak ya da karşı kaldırıma geçerek yer değiştirmek de bir formül.

5- TELEFONLA KONUŞUR GİBİ YAPIN: Çevrenizde dükkan, araç vs. yoksa ve kalabalığa giremiyorsanız, telefonunuz kulağınızda olsun. ‘Acil kaydıyla kodladığınız’ ve hemen yanıt alabileceğiniz kişiyi arayın. Ulaşamasanız da konuşuyor gibi yapın. Hatta “Ben geliyorum, az kaldı. Sen şurada mısın?” gibi yüksek sesle konuşmalar yapın.

6- ÇANTA İÇİN DİRENMEYİN: Apartman boşluğu gibi yerlerde saldırgan eğer gasp yapmak için çantanıza asıldıysa buna direnmeyin. İlk amaç saldırıdan zarar görmeden kurtulmak olmalı. Direnme durumlarında saldırgan silah ya da bıçakla zarar verebilir.

7- MUTLAKA YANINIZDA OLSUN: Anahtarlarınızı avucunuzda bulundurun. Olası bir saldırı durumunda kendinizi bununla savunup uzaklaşma fırsatı bulabilirsiniz. Çoğu kadın artık çantasında göz yaşartıcı sprey bulunduruyor.

8- SAVUNMA DERSİ ALIN: Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Aktivisti Avukat Hülya Gülbahar mecbur kaldığınızda uygulayabileceğiniz bir savunma dersi almanızı öneriyor. Saldırganın zayıf noktalarına kasık bölgesine dizle, gözlerine parmakla müdahale ederek elinden kurtulmaya çalışın.