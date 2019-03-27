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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.03.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Ünlü yönetmen cinayetinde karar belli oldu... Sanık, ''Gençliğimi bana geri verin'' dedi

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Ünlü yönetmen cinayetinde karar belli oldu... Sanık, ''Gençliğimi bana geri verin'' dedi

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un Şile’deki evinde öldürülmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman A.’yı “haksız tahrik altında kasten öldürme” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından toplamda 21 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Sanık son savunmasında, “Maktül olay tarihinde zorla alkol içirip benimle birlikte olmamış olsaydı, ben burada olmazdım, Kemal hoca da yaşıyor olurdu. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin hakim bey” dedi.

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un 10 Aralık 2017 tarihinde Şile'deki evinde öldürülmesine ilişkin 19 yaşındaki Osman A.'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “nitelikli yağma” suçlarından yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman A. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“GENÇLİĞİMİ BANA GERİ VERİN”

Duruşmada esas hakkındaki savunması sorulan sanık, “Benim bir ailem var, en az karşı taraf kadar ben de mağdur edildim. Maktül olay tarihinde zorla alkol içirip benimle birlikte olmamış olsaydı, bütün engel ve çabalarıma rağmen zorla cinsel saldırısına devam etmemiş olsaydı ben burada olmazdım, Kemal hoca da yaşıyor olurdu.Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin hakim bey” dedi.

Sanık avukatı Bülent Çoban söz alarak, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık, “İçten, gönülden pişmanım. Bu olayın yaşanmasını hiçbir şekilde istemedim” diye konuştu.

SANIĞA TOPLAMDA 21 YIL 3 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Osman A.’yı “kasten öldürme” suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu eylemi haksız tahrik altında işlediğini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Osman A. “nitelikli hırsızlık” suçundan ise 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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