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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.11.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Ünlü yoga eğitmeni yoğun bakımda! Kazanın görüntüleri çıktı

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İstanbul Yeniköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken lüks otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı. Zeynep Uras'ın otomobilin altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 MK 0077 plakalı lüks otomobili kullanan Ahmet A., (37) süratli bir şekilde cadde üzerinde seyretmeye başladı. Hızla seyreden otomobil, o sırada cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahale sonrası, ambulansla İstinye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan kadının ünlülerin yoga eğitmeni öğrenilen Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı.

Başından ağır yaralanan Uras, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şişli’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralı Uras’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, adliyeye sevk edilen sürücü Ahmet A.,’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ünlü isimlere yoga eğitmenliği yapan Zeynep Uras’a otomobilin çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde yolun karşısına geçmeyen Uras’a cadde üzerinde seyir eden lüks otomobil hızla çarpıyor. Uras’ın ise çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yere düştüğü görülüyor.

Aşırı hız mağduru
Aşırı hız mağduru
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