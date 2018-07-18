Ünlü yazarın eşi hayatını kaybetti... İşte kendi kaleminden ölüm ilanı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü yazarın eşi hayatını kaybetti... İşte kendi kaleminden ölüm ilanı!
GeriGündem Ünlü yazarın eşi hayatını kaybetti... İşte kendi kaleminden ölüm ilanı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
ANKARA (İHA)
18.07.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Ünlü yazarın eşi hayatını kaybetti... İşte kendi kaleminden ölüm ilanı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü yazarın eşi hayatını kaybetti... İşte kendi kaleminden ölüm ilanı!

Yazar Adalet Ağaoğlu’nun 64 yıldır evli olduğu eşi, yüksek mühendis Halim Ağaoğlu hayatını kaybetti. Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Ağaoğlu'nun 1 yıl önce kendisinin yazdığı ölüm ilanı gazetelerde yer aldı. Ağaoğlu'nun ölüm ilanında, "Ben öldüm. Allah rahmet eylesin diyeceklere şimdiden eyvallah" yazdığı ortaya çıktı.

Ünlü yazar Adalet Ağaoğlu’nun eşi yüksek mühendis Halim Ağaoğlu, 92 yaşında hayatını kaybetti. Ağaoğlu için Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen törene AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, CHP Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un yanı sıra ünlü oyuncu Suna Selen, Ağaoğlu’nun yakınları ve sevenleri katıldı.

İNÖNÜ VE DEMİREL'İN SINIF ARKADAŞIYDI

Eşi Adalet Ağaoğlu rahatsızlığından dolayı cenazeye katılamadı. Yüksek mühendis Ağaoğlu’nun akrabalarının taziyeleri kabul ettiği törende, cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Ağaoğlu’nun naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilmek üzere sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Öte yandan 16 Mayıs ve 25 Haziran 1993 tarihleri arasında yaklaşık 1.5 ay süreyle başbakanlık görevine vekalet eden Erdal İnönü ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Halim Ağaoğlu'nun Ankara Gazi Lisesinde sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.

Halim Ağaoğlu’nun kayınbiraderi Ayhan Sümer, hayatını kaybeden Ağaoğlu'nun hazırladığı ölüm ilanını gazeteye verdi. "Ben öldüm" başlığıyla başlayan ilanı görenler şaşırdı. Daha sonra yakınlarına durumu anlatan Ayhan Sümer, ilanı 1 yıl önce vefat eden Halim Ağaoğlu’nun yazdığını belirtti. Ayhan Sümer de ağabeyi olarak gördüğü Ağaoğlu’nun hazırladığı bu ilanı yayınlamayı kendine bir borç olarak bildiğini ve ağabeyinin hazırladığı ilanı yayınlanması için gazeteye yolladığını söyledi. Vefat eden Halim Ağaoğlu ilanda kısaca hayatından bahsederken, ilanın dikkat çeken iki kısmı, "Ben öldüm" başlığıyla başlıyor ve "Allah rahmet eylesin diyeceklere şimdiden eyvallah" sözleriyle bitiyor.

FSM KÖPRÜSÜ'NÜN GENEL KOORDİNATÖRÜYDÜ

Hayatını kaybeden Halim Ağaoğlu’nun çok yönlü bir insan olduğunu kaydeden Ayhan Sümer, "Adalet Ağaoğlu’nun 64 yıllık eşidir. Adalet’in bütün çalışmalarına destek olmuştur. Rahmetli Süleyman Demirel ve Erdal İnönü’nün sınıf arkadaşıydı. Karayolları'nda çok önemli görevler yaptı. 2. köprünün genel koordinatörüydü. 3 lisanı vardı. Biz onunla ağabey ve kardeş gibiydik" dedi.

Gazetede verilen ‘Ben öldüm’ başlıklı ilana da değinen Sümer, "O ilanı Halim 1 sene önce yazmıştı. Ne yazdıysa hiç dokunmadan gazeteye verdim. Hayata hep güzel yönlerinden bakan biriydi. Adalet Ağaoğlu, Adalet Ağaoğlu olduysa onun çok büyük katkıları vardır" şeklinde konuştu.

Ünlü yazarın eşi hayatını kaybetti... İşte kendi kaleminden ölüm ilanı

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kozmik oda davasında son dakika gelişmesi

Kızamık Hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Adil Öksüz'ün yengesinin sözleri hakimi kızdırdı!

Sakarya'da dev sazan şaşkınlığı