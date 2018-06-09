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    Ünlü tekstilciye büyük şok! Boşanamadı

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    09.06.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Bursalı tekstilci Serdar Saydam ile 25 yıllık eşi Cavide Saydam’ın boşanma davasında mahkeme, tarafların duruşmaya gelmemesi üzerine davanın açılmamış sayılmasına karar verdi.

    Ünlü tekstilciye büyük şok BoşanamadıÜnlü tekstilci Serdar Saydam’a 25 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Cavide Saydam evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açtı. Cavide Saydam’ın avukatı müvekkili ile eşinin 1993 yılında evlendiğini ve tarafların bu evliliklerinden iki çocukları olduğunu dava dilekçesinde anlattı. Çiftin iki çocuğundan birinin yaşının küçük olduğunu ve velayetinin anneye verilmesi gerektiğini belirten Cavide Saydam’ın avukatı, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Davanın dün görülen duruşmasına her iki taraf da katılmadı. Mahkeme, tarafların davayı takip etmemesi üzerine davanın açılmamış sayılmasına karar verdi. 

    Saydam Tekstil’in veliahtı olan Serdar Saydam bir açıklamasında yılda 2 milyon metre yani 2 bin kilometre kumaş ürettiklerini söylemişti. Serdar Saydam ürettiği ipek kumaşların, İngiliz prensi William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, film yıldızı Jennifer Lopez ve şarkıcı Rihanna gibi ünlülere elbise olduğunu ifade etmişti. Serdar Saydam açıklamasında, “Dünya sosyetesinin birçok ünlüsü bizim kumaşlardan yapılan giysileri giyiyor. Kate Middleton’nun nişan elbisesi bizim kumaştan seçildi. Evlendikten sonra da ABD Başkanı Obama ile tanışmaya gittiğinde üzerindeki elbise de bizdendi. Film yıldızı Jennifer Lopez ile şarkıcı Rihanna da bizden giyiniyor. Türk modacılar mesela Hakan Yıldırım ve Gamze Saraçoğlu yabancı ünlülere elbise dikerken bizi seçiyor” demişti.

     

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