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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.12.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Ünlü teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile Sinem Yanmaz davasında yeni gelişme

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Ünlü teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile Sinem Yanmaz davasında yeni gelişme

Ünlü teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hakkında "Babalık görevlerini yerine getirmiyor" iddiasıyla yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmesine eski sevgilisi itiraz etti. Hamzaoğlu’nun ufak tefek yardımlar dışında bir yardımda bulunmadığını iddia eden Sinem Yanmaz, itiraz dilekçesinde çocuğunun yatağının olmadığından battaniyede uyuduğunu, yerde yemek yediğini ve dayatılan hapis hayatı nedeniyle hiç arkadaşı olmayan çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü. 

Hamza Hamzaoğlu’nun bir dönem birliktelik yaşayarak çocuk sahibi olduğu Denizlispor'un eski medya sorumlusu Sinem Yanmaz, geçtiğimiz yıl ünlü antrenör hakkında babalık görevini yerine getirmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılıkça başlatılan soruşturma dosyasına oğluyla çekilmiş fotoğraflarını ve ona gönderdiği paraların makbuzlarını delil olarak sunmasının ardından Hamza Hamzaoğlu hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Verilen takipsizlik kararına Sinem Yanmaz avukatı Özkan Karadöl’ün aracılığıyla itiraz etti. Avukat Karadöl tarafından savcılığa sunulan itiraz dilekçesinde, savcılığın takipsizlik kararında Hamza Hamzaoğlu’nun çocuğuyla çektirdiği birkaç fotoğraf ile birkaç banka dekontunu dikkate aldığını kaydetti.

“Anne ve çocuğa adeta hapis hayatı yaşatmıştır”

Savcılığın tanık ve mağdurun ifadeleri ile dosyadaki diğer belgeleri dikkate almadığını itiraz dilekçesinde anlatan avukat Özkan Karadöl, “Hamza Hamzaoğlu çocuğunu bir dönem görmüş, sonra 1.5 yıl görmemiştir. Çocuğunu sormamış, onunla ilgilenmemiştir. Resmi evliliğinden olan çocuklarını iyi okullarda okuturken resmi evliliği olmayan kişiden olan resmi çocuğunun ise yatak yerine serilmiş bir battaniyede uyumasına göz yummuştur. Tüm çocuklarına eşit davranmamıştır. Küçük Ç.’yi baba sevgisinden yoksun bırakarak ve ekonomik şiddetle cezalandırarak suç işlemiştir. Çocuğun soyadını gizleyerek yaşamaya zorlamıştır. 3 yaşına kadar çocuğunu nadiren görmüş ihtiyaçları ile hiç ilgilenmemiştir. İlerleyen yıllarda çocuğuyla kapalı kapılar ardında görüşerek anne ve çocuğa adeta hapis hayatı yaşatmıştır” dedi.

“Babayla çocuğun inişli çıkışlı görüşmeleri çocuğun psikolojisini bozmuş”

Hamza Hamzaoğlu bir dönem çocukla ilgileniyormuş gibi yaparak tekrar müvekkiliyle birlikte olduğunu itiraz dilekçesinde anlatan avukat Karadöl, “Babayla çocuğun inişli çıkışlı görüşmeleri çocuğun psikolojisini daha çok bozmuş, çocuğa dayatılan hapis hayatı nedeniyle hiç arkadaşı olmamıştır. Müvekkil Sinem Yanmaz nafaka davası açınca babayla çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. Hamza Hamzaoğlu 1 yıl içinde çocuğunu 5 kez görmüş, ufak tefek yardımların dışında başka yardımda bulunmamıştır” dedi.

“Çocuk yatak bazasının üzerinde battaniyelerde yatmak zorunda kalmıştır”

Müvekkili Sinem Yanmaz’ın, olayın duyulmasının adından Denizli’yi terk etmek zorunda kaldığı aktarılan dilekçede “Yeni taşındığı evde mağdur çocuğa yatak bazası alınmış, ama yatak alınamamıştır. Çocuk yatak bazasının üzerinde battaniyelerde yatmak zorunda kalmıştır. Yerde yemek yemektedir. Müvekkil tek başına çocuğunu büyütmeye çalışmıştır. İtirazımızın kabulüyle takipsizlik kararının kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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