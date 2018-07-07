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    Ünlü tatlıcıyı başından vuran zanlı: 'Bütün bu olayın sebebi...'

    AA
    07.07.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde Bağdat Hurma Tatlısı’nın sahibi Fatih Karaman'ı silahla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Zanlı emniyetten çıkarılırken gazetecilere, "Bütün bu olayın sebebi, avukat E.S. ile yeğenimdir. Bizi iflasa yönlendirip zorla mal varlığımızın üstüne çöktüler. Fabrikamızın üstüne oturdular. E.S. beni zorla katil yapmak istedi. 'Vur da göreyim.' dedi. Yaptığımdan pişmanım, o benim yeğenim, ben onu vurmak ister miydim?" ifadelerini kullandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.S'nin (53) sorgusu tamamlandı.

    Zanlı Y.S, işlemlerin ardından emniyetten çıkarılırken gazetecilere, "Bütün bu olayın sebebi, avukat E.S. ile yeğenimdir. Bizi iflasa yönlendirip zorla mal varlığımızın üstüne çöktüler. Fabrikamızın üstüne oturdular. E.S. beni zorla katil yapmak istedi. 'Vur da göreyim.' dedi. Yaptığımdan pişmanım, o benim yeğenim, ben onu vurmak ister miydim?" ifadelerini kullandı.

    Y.S, daha sonra adliyeye götürüldü.

    Bu arada, silahlı saldırıda ağır yaralanan Fatih Karaman'ın (38) tedavisi, Çekirge Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

    Gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Fatih Karaman, dün Çamlıca kavşağında 16 NYD 01 plakalı aracında eşi Yadigar Karaman ile telefonla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Başından ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

    Güvenlik güçleri, zanlı olarak Karaman'ın dayısı Y.S'yi (53) Uludağ'da bir çadırda saklanırken yakalamıştı.

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    Etiketler: Bağdat Hurma Tatlısı , Bursa , silahlı saldırı
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