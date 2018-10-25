Ünlü tatil merkezleri beyaza büründü
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı zaman zaman 20 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olarak ölçüldüğü zirveye jandarma ekipleri zincirsiz çıkış izni vermiyor. Ayrıca Kartalkaya ve Kartepe’ye de mevsimin ilk karı yağdı.
Uludağ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı zirveyi beyazlara bürüdü. Meteoroloji yetkilileri kar kalınlığının 14 santimetre olduğunu açıklasa da, yer yer kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşıyor.
Uludağ Yolu'na çıkışta 10. kilometreden itibaren ise zeminde bulunuyor. Karayolları ekipleri de yolun kapanmaması için çalışmalarına başlarken, jandarma ekipleri 18.kilometredeki Milli Park Gişeleri'nden itibaren araçların zincirsiz çıkışlarına izin vermiyor.
Oteller Bölgesi'nde de işletmecilerin sezon hazırlığına başlayacağı ve Aralık ayından itibaren kış sezonunun açılacağı ifade ediliyor. Uludağ'a gelen ziyaretçiler ise beyaz manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hava sıcaklığının bugün en düşük eksi 5, en sıcak eksi 1 derece olacağı, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının kesileceği öğrenildi.
Kartalkaya ve Kartepe’de de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli’de gece sağanak yağış ve soğuk hava etkili olurken, Kartepe’ye ise kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Kartepe’de kayak pistlerinin bulunduğu alanlar, ormanlık alanlar beyaz örtü ile kaplandı.
Kartepe’ye çıkanlar yollarda zorlanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen devreye girerek yollarda kar küreme çalışması yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile yol ulaşıma açık tutuldu. Kartepe’de bulunan otele gelenler ise kar yağışının keyfini çıkardı.
Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya’ya ve Gerede ilçesinde bulunan 1400 rakımlı Arkut Dağı’na kar yağdı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı.
Sarıalan Yaylası mevkiinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Kartalkaya yolu tamamen karla kaplanırken, sonbaharın süsü olan sarı yaprakların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
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