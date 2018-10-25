Ünlü tatil merkezleri beyaza büründü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü tatil merkezleri beyaza büründü
GeriGündem Ünlü tatil merkezleri beyaza büründü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA, Murat KÜÇÜK, Alişan KOYUNCU (DHA)
25.10.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Ünlü tatil merkezleri beyaza büründü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı zaman zaman 20 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olarak ölçüldüğü zirveye jandarma ekipleri zincirsiz çıkış izni vermiyor. Ayrıca Kartalkaya ve Kartepe’ye de mevsimin ilk karı yağdı.

9
  • Ünlü tatil merkezleri beyaza büründü
  • Ünlü tatil merkezleri beyaza büründü
  • Ünlü tatil merkezleri beyaza büründü
  • Ünlü tatil merkezleri beyaza büründü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Uludağ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı zirveyi beyazlara bürüdü. Meteoroloji yetkilileri kar kalınlığının 14 santimetre olduğunu açıklasa da, yer yer kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşıyor.

Uludağ Yolu'na çıkışta 10. kilometreden itibaren ise zeminde bulunuyor. Karayolları ekipleri de yolun kapanmaması için çalışmalarına başlarken, jandarma ekipleri 18.kilometredeki Milli Park Gişeleri'nden itibaren araçların zincirsiz çıkışlarına izin vermiyor.

Oteller Bölgesi'nde de işletmecilerin sezon hazırlığına başlayacağı ve Aralık ayından itibaren kış sezonunun açılacağı ifade ediliyor. Uludağ'a gelen ziyaretçiler ise beyaz manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hava sıcaklığının bugün en düşük eksi 5, en sıcak eksi 1 derece olacağı, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının kesileceği öğrenildi.

Kartalkaya ve Kartepe’de de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli’de gece sağanak yağış ve soğuk hava etkili olurken, Kartepe’ye ise kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Kartepe’de kayak pistlerinin bulunduğu alanlar, ormanlık alanlar beyaz örtü ile kaplandı.

Kartepe’ye çıkanlar yollarda zorlanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen devreye girerek yollarda kar küreme çalışması yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile yol ulaşıma açık tutuldu. Kartepe’de bulunan otele gelenler ise kar yağışının keyfini çıkardı.

Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya’ya ve Gerede ilçesinde bulunan 1400 rakımlı Arkut Dağı’na kar yağdı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Sarıalan Yaylası mevkiinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Kartalkaya yolu tamamen karla kaplanırken, sonbaharın süsü olan sarı yaprakların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emeklilikte Yaş Düzenlemesi'ne Meclis'te ret

Zalimlere inat yaşama tutundular

ABD’li kadının üzerine oturup öldürmüşlerdi: Savcı 16 yıl istedi

Meteoroloji'den 8 il için önemli uyarı: Kar ve sağanak!