Son dakika... ÃœnlÃ¼ tatil cennetinde korkutan yangÄ±n

Son dakika... Ünlü tatil cennetinde korkutan yangÄ±n
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esine baÄŸlÄ± AlaÃ§atÄ± Mahallesi'ndeki inÅŸaat malzemeleri satan bir iÅŸ yerinin deposunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± patlamalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yangÄ±na Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.
YangÄ±n, Ã‡eÅŸme ilÃ§esinin AlaÃ§atÄ± Mahallesi'ndeki inÅŸaat malzemeleri satan bir iÅŸ yerinin deposunda Ã§Ä±ktÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re henÃ¼z nedeni belirlenemeyen yangÄ±n, boya malzemelerin olmasÄ± sebebiyle bir anda bÃ¼yÃ¼dÃ¼.
KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± patlamalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yangÄ±na, Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekipleri sevk edildi. YangÄ±n nedeniyle dumanlar kilometrelerce uzaktan bile gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, Ã‡eÅŸme Emniyeti de herhangi bir olumsuzluÄŸun yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in Ã§evrede tedbir aldÄ±.
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