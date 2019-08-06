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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale) (DHA)
06.08.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Ünlü tatil beldesinde tartışma yaratan 'karavanlar'

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Kadırga Koyu'nda sahil boyunca sıralanan karavanlar, otelcilerin ve tatilcilerin tepkisine neden oldu.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden olan Kadırga Koyu son zamanlarda karavancıların gözdesi oldu. Koyda sahil boyunca park edilmiş karavanlar ise bölge halkının yanı sıra otel sahipleri ile yerli ve yabancı turistlerin de tepkisini çekiyor. Bölge esnafı karavanların görüntü kirliliği ve plajlara geçişlerde engel yarattığını söyledi.

'PLAJA GEÇMEYE BİLE YER KALMIYOR'

Kadırga Koyu’nda sahili tamamen karavanların gasp ettiğini ifade eden Assos Otelciler Derneği Başkanı Bayram Erten, "Burada karavanlar plajı tamamen gasp etmiş durumda. Bazı karavanlar yol üzerine bile duruyor. Kötü bir görüntü oluşturuyor. Trafiğin bile aksadığı oluyor. Plaj kısmında bu karavanların olması doğru değil. Önümüzde Kurban Bayramı var. Zaten bayramda bu bölge çok yoğun oluyor, trafik inanılmaz yoğunlaşıyor. Şu an bu koyda 100’ün üstünde karavan var. Gelen ziyaretçiler karavanını kamping alanlarına değil de plaj kısmına koyuyor ve plajı kapatıyorlar. Neredeyse 2 karavan arasından plaja geçmeye bile yer kalmıyor bazı bölgelerde. Bunun yanında otellerimize gelen müşteriler de bu durumdan rahatsız oluyor" dedi.

Ünlü tatil beldesinde tartışma yaratan karavanlar
Bölgede 40 yıldır otel işletmeciliği yaptığını söyleyen Erten, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir an önce karavanların daha uygun bir yere kaldırılmasını istiyoruz. Bu karavanların kamp alanlarına yönlendirilmesi lazım. Valimiz ve kaymakamımızın bu olaya el atmasını istiyoruz. Haftalarca, aylarca burada kalan karavanlar var. Turizme de büyük zararı var. Otellere gelen turistler de bu karavanlar yüzünden denizi bile seyredemiyor çünkü plaja giden alanı komple kaplamış durumdalar. Şu an bu olay büyük problem. Kanunen de bu karavanların bu şekilde plajı kaplaması yanlış. Burası kamuya ait deyip, buradan ayrılmıyorlar. Bu karavanların kanunen de kamp alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Ünlü tatil beldesinde tartışma yaratan karavanlar
'KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR'

İstanbul'dan Assos'a tatile gelen Daniel Antikacıoğlu ise karavanlardan rahatsızlık duyduğunu söyleyerek, "30 yıldır Assos’a geliyorum. Buranın daimi müşterisiyim. 30 yıldır da böyle bir şeyle karşılaşmadım. Çin Seddi gibi bu karavanlar plaja giden yola dizildi. Bu yüzden denize bile ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Ayrıca burada kötü bir görüntü oluşturuyor. Bazı turistler de bu durumdan dolayı buradan kaçıyor. Buraya bu karavanların park edilmesi doğru değil, kamp alanlarına gitmeleri gerekiyor ama bunu dinleyen yok. Bu olayın hem bizler için hem de otel işletmecileri için bir an önce çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

 

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