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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.01.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Ünlü tarihçi FETÖ elebaşına böyle hitap etmiş!

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Ünlü tarihçi FETÖ elebaşına böyle hitap etmiş!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ardından Türkiye'nin birçok ilinde FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Erzincan'da devam eden bir soruşturma kapsamında tarihçi yazar Talha Uğurluel gözaltına alındı. Talha Uğurluel hakkında FETÖ üyesi olduğuna dair çok sayıda ihbar yapıldığı iddia edildi.

İstanbul'daki lüks evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen yazar şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Uğurluel'in, savcılık ifadesinde, orta öğretim yıllarında FETÖ'ye ait okul ve dershanesinde eğitim gördüğünü ve üniversite eğitimin ardından örgüte ait bir dershanede Tarih öğretmeni olarak çalışmaya başladığını kaydetti. FETÖ'ye bağlı Kaynak Yayınlarından "Çanakkale Savaşları" ve "Peygamber Efendimizin İzinde Mekke ve Medine" isimli iki kitabının bulunduğunu, kaynakça kısmında Fetullah Gülen'in adının yer aldığını "hocam" diyerek övgülü ifadeler kullandığı buna rağmen 2009 yılında örgütle bağlantısını kestiğini kaydetti.

ÖRGÜTÜN YÖNETİCİLERİYLE YAKIN TEMAS

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Uğurluel'in, sözde Avrupa imamı ve Zaman Gazetesi'nin Avrupa Koordinatörlüğü yapan firari Abdullah Aymaz ile sözde örgütün Batı Avrupa sorumlusu Süleyman Tiftik ve İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategorideki Selman Kuzu ile irtibatlı olduğu belirtildi. Uğurluel'in ayrıca Aranan Teröristler Listesi'nin "yeşil" kategorisinde 1 milyon lira ödülle aranan FETÖ elebaşı Gülen'in danışmanlığının yanı sıra örgütün sözde İsrail ve Ortadoğu imamı Başyüceler Meclisi üyesi Harun Tokak ile de irtibatlı olduğu tespit edildi.

FETÖ TEPE YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞMÜŞ

Dosya Erzincan'dan yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Uğurluel hakkında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yazar hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Talha Uğurluel'in FETÖ üyesi olduğuna dair birden fazla ihbar yer aldı. Uğurluel'in 2006-2018 yılları arasında farklı tarihlerde birlikte konaklama yaptığı şahısların 259'u hakkında FETÖ üyeliği şüphelisi olarak soruşturma yapıldığı, yine aynı tarihlerde değişik havaalanlarında toplam 443 adet uçuş kaydının bulunduğu, söz konusu kayıtlarda 457 bin 459 kişi ile giriş çıkış yaptığı ve giriş çıkış yapılan bu şahıslardan toplam 2 bin 487 kişinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapıldığı anlatıldı.

Uğurluel'in FETÖ'ye ait olan Bank Asya'da birden çok şubede USD, TL, EURO, SEK ve CHF gibi para birimlerinden oluşan 77 adet hesabının bulunduğu ve kredi kartlarında yapılan alışverişlerde 'Cihan Medya Dağıtım İstanbul' açıklamalı 'Kurban ve Okul' bağışlarının görüldüğü anlatıldı.

17-25 ARALIK SONRASI GÖRÜŞMELER ARTIYOR

İddianamede, örgütün tepe yönetiminde yer alan şahıslarla 431 adet konuşma kaydının bulunduğu ve özellikle 17-25 Aralık sürecinde görüşmelerin arttığının görüldüğü anlatıldı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Fetullah Gülen'in talimatı sonrası örgüte ve bankaya destek amaçlı açtığı hesapların incelendiğinde örgütle bağlantılı kurumlara para transferi yapıldığı, örgütün düzenlediği sohbetlere katıldığı, örgüt bünyesinde organize edilen birçok gezide yer aldığı, kayyum atanan şirketlerde SGK kaydının bulunduğu ve Uğurluel'in FETÖ ile fili ve organik bağ içerisinde bulunduğu anlatıldı. Şüphelinin 'FETÖ'ye üye olma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (SABAH)

 

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