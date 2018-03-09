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    Ünlü sunucunun eşi de ölümden dönmüştü! Beach club cinayetinde flaş gelişme

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
    09.03.2018 - 15:34 | Son Güncelleme:

    BODRUM’un Göltürkbükü Mahallesi’nde iki işletmeyi basıp 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla 5 sanık hakkında dava açıldı. Olayda tabancayla ateş eden D.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 4 sanık için 18 ile 36 yıl arasında hapis cezası istendi. Bir kişinin ise ’suçluyu kayırma, tutuklu hükümlü ve suç delillerini bildirmeme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

    Göltürkübükü Mahallesi’ndeki Çilek Beach Club’ta geçen 30 Temmuz’da bir kişi, belindeki iki tabancayı çıkartıp rasgele ateş etti. Tatilcilerin eğlendiği her beach club’ta büyük panik yaşandı.

    Saldırıda vurulan Sess Beach Club’ta komi olarak çalışan Furkan Say (21) öldü, mekanda eğlenen Nesibi Günenç (28), sunucu Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho (36), mekanın güvenlik görevlisi Yasin Kaya (29) ve yoldan geçen H.İ.Ş. ise yaralandı.

    Olayla ilgili olarak D.Ç., A.C.K. ve E.K. ve S.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Ç., A.C.K. ve E.K. tutuklanırken, S.K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen S.A. ise yakalanamadı. Firari S.A. ile tutuklu sanıklar D.Ç., A.C.K. ve E.K. hakkında ’Kasten adam öldürme ve kasten yaralama suçlarından’ 18 ile 36 yıl arasında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    Ayrıca Tutuksuz sanık S.K. hakkında da ’suçluyu kayırma, tutuklu hükümlü ve suç delillerini bildirmeme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç önüne çıkacakları belirtildi.

     

     

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    Etiketler: silahlı kavga , bodrum , beach clup cinayeti , gündem
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