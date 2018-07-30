ÃœnlÃ¼ senariste Anayasa Mahkemesi'nden kÃ¶tÃ¼ haber

Anayasa Mahkemesi, TÃ¼rk SinemasÄ±'nÄ±n emektar senaristlerinden Safa Ã–nal'Ä±n, senaryolarÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan 347 filmin izinsiz televizyonlarda gÃ¶sterilmesi nedeniyle mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi iddiasÄ±nÄ± yerinde gÃ¶rmedi.



ÃœnlÃ¼ senarist, yÃ¶netmen Sadef Safa Ã–nal, senaryo yazarÄ± olduÄŸu 347 filmin 1 Ocak 1995-31 MayÄ±s 2004 tarihleri arasÄ±nda TÃ¼rkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) televizyon kanallarÄ±nda bin 891 kez gÃ¶sterildiÄŸi gerekÃ§esiyle 5846 sayÄ±lÄ± Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doÄŸan eser sahipliÄŸinin tespiti, eser sahipliÄŸinden kaynaklanan mali ve manevi haklarÄ±na tecavÃ¼zÃ¼n Ã¶nlenmesi ve 50 bin lira telif Ã¼cretinin yasal faiziyle tazminat olarak Ã¶denmesi istemiyle 7 Temmuz 2004'te Ä°stanbul (4) NumaralÄ± Fikri ve SÄ±nai Haklar Mahkemesinde dava aÃ§tÄ±.

Mahkemece yaptÄ±rÄ±lan inceleme sonucu dÃ¼zenlenen bilirkiÅŸi raporlarÄ±nda, baÅŸvurucunun Ã¼zerinde hak iddiasÄ±nda bulunduÄŸu 347 filmden "Firuze", "Fosforlu Cevriye" ve "YalnÄ±z GÃ¼neÅŸ Åžahitti" isimli Ã¼Ã§Ã¼ dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin "yapÄ±mÄ±na baÅŸlanma tarihi"nin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi 12 Haziran 1995 tarihinden Ã¶nce olduÄŸu tespit edildi.

Mahkeme, bu nedenle Safa Ã–nal'Ä±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± reddetti.

GerekÃ§ede, 5846 sayÄ±lÄ± Kanun uyarÄ±nca, "yÃ¶netmen, Ã¶zgÃ¼n mÃ¼zik bestecisi, senaryo yazarÄ±nÄ±n", 12 Haziran 1995'ten Ã¶nce yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan sinema filmlerine iliÅŸkin bir mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±, bu tarihten Ã¶nce yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan sinema filmlerinin fikri mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n sadece filmin yapÄ±mcÄ±sÄ±na ait olduÄŸu belirtildi.

Somut olayda, ihtilaf konusu 347 filmden "Firuze", "Fosforlu Cevriye" ve "YalnÄ±z GÃ¼neÅŸ Åžahitti" isimli Ã¼Ã§Ã¼ dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin "yapÄ±mÄ±na baÅŸlanma tarihi"nin 12 Haziran 1995'ten Ã¶ncesi olduÄŸunu hatÄ±rlatan Mahkeme, baÅŸvurucunun bu filmlere iliÅŸkin eser sahipliÄŸi vasfÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±. Mahkeme, "yapÄ±mÄ±na baÅŸlanma" tarihlerinin baÅŸvurucu tarafÄ±ndan ispatlanamayan bu Ã¼Ã§ filmin TRT'ye ait televizyon kanallarÄ±nda gÃ¶sterilmediÄŸini kaydetti.

Ä°lk derece mahkemesi kararÄ±nÄ± temyizen inceleyen YargÄ±tay 11. Hukuk Dairesi de 9 Ocak 2014'te temyiz istemini reddederek kararÄ± onadÄ±. Karar dÃ¼zeltme istemi aynÄ± Dairenin 4 Temmuz 2014 tarihli ilamÄ±yla reddedildi.

Safa Ã–nal, bu kararÄ±n 13 AÄŸustos 2014'te tebliÄŸ edilmesi Ã¼zerine Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu.

Ã–nal, baÅŸvuru dilekÃ§esinde, senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ± 347 filmin TRT televizyonlarÄ±nda izni alÄ±nmaksÄ±zÄ±n gÃ¶sterilmesi nedeniyle fikri mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. 5846 sayÄ±lÄ± Kanun'da 12 Haziran 1995 tarihinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerle senaristin eser sahipliÄŸinin aÃ§Ä±kÃ§a kabul edildiÄŸini savunan Ã–nal, mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n zedelendiÄŸini ifade etti.

YÃ¼ksek Mahkemenin gerekÃ§esi

BaÅŸvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Ä°kinci BÃ¶lÃ¼mÃ¼, Safa Ã–nal'Ä±n mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸine karar verdi. Mahkeme, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki hukuk kurallarÄ± gereÄŸi Ã¼nlÃ¼ senaristin, senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ± filmler Ã¼zerinde mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±.

Anayasa Mahkemesinin gerekÃ§esinde, Anayasa'nÄ±n 35. maddesiyle gÃ¼venceye baÄŸlanan mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n, ekonomik deÄŸer ifade eden ve parayla deÄŸerlendirilebilen her tÃ¼rlÃ¼ mal varlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±, sinema filmi ile sinema filmi senaryosunun da sanat eseri mahiyetinde olup fikri mÃ¼lkiyet kapsamÄ±nda olduÄŸu belirtildi.

"MÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸinden ÅŸikayet eden bir kimse, Ã¶nce bÃ¶yle bir hakkÄ±nÄ±n var olduÄŸunu kanÄ±tlamak zorundadÄ±r" tespiti yapÄ±lan gerekÃ§ede, fikir ve sanat eserlerinden doÄŸan mali ve manevi haklarÄ±n, fikri mÃ¼lkiyet hakkÄ± olarak mÃ¼lk teÅŸkil ettiÄŸi ve Anayasa'nÄ±n 35. maddesinde dÃ¼zenlenen mÃ¼lkiyet hakkÄ± gÃ¼vencesinden yararlandÄ±ÄŸÄ± hususunda bir tereddÃ¼t bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GerekÃ§ede, ancak fikir ve sanat eserlerinden doÄŸan bu mali ve manevi haklarÄ±n sahibinin kim olduÄŸu meselesinin, konuyu dÃ¼zenleyen ilgili hukuk metinlerine bakÄ±larak tespit edilebileceÄŸi vurgulandÄ±.

Olayda baÅŸvurucunun, yazdÄ±ÄŸÄ± film senaryolarÄ±nÄ±n izinsiz kullanÄ±mÄ±ndan deÄŸil, senaryolarÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan 347 filmin izinsiz olarak TRT'nin

televizyon kanallarÄ±nda gÃ¶sterildiÄŸinden ÅŸikayet ettiÄŸi belirtilen gerekÃ§ede, bu bakÄ±mdan sinema filmleri Ã¼zerindeki fikri mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n kime ait olduÄŸunun ve senaryo yazarÄ±nÄ±n sinema eserleri Ã¼zerinde malik sÄ±fatÄ±nÄ±n bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya konulmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret edildi.

GerekÃ§ede, fikir ve sanat eserlerinin mÃ¼lkiyetinin kime ait olduÄŸu konusunun 5846 sayÄ±lÄ± Kanun'da dÃ¼zenlendiÄŸi, Kanun'un 8. maddesinin 1 Ocak 1952'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ilk halinde, bir sinema eserinin sahibinin onu imal ettiren (yapÄ±mcÄ±) olduÄŸunun hÃ¼kme baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

AynÄ± Kanunun bu maddesinin 1995'te deÄŸiÅŸtirilerek, sinema eserlerinde "yÃ¶netmen, Ã¶zgÃ¼n mÃ¼zik bestecisi ve senaryo yazarÄ±"nÄ±n eserin birlikte sahibi olduklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi, yapÄ±mcÄ±nÄ±n sinema eseri Ã¼zerindeki hakkÄ±nÄ±n ise "baÄŸlÄ± hakka" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Bu sÄ±rada 5846 sayÄ±lÄ± Kanun'a eklenen ek 2. maddeyle de sinema eseri sahipliÄŸiyle ilgili deÄŸiÅŸikliklerin "Kanun'un yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ girdiÄŸi tarihten sonra (12 Haziran 1995) yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan" sinema eserlerinde uygulanmasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

SÃ¶z konusu ek maddenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine itiraz baÅŸvurusunda bulunulduÄŸu, Mahkemenin 2001'de, "yÃ¶netmen, Ã¶zgÃ¼n mÃ¼zik bestecisi ve senaryo yazarÄ±" yÃ¶nÃ¼nden iptal istemini reddettiÄŸi anÄ±msatÄ±lan gerekÃ§ede, ÅŸunlar kaydedildi:

"BÃ¼tÃ¼n bunlar birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde 12 Haziran 1995'ten Ã¶nce yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan sinema filmlerinin sahibinin filmin yapÄ±mcÄ±sÄ±, sÃ¶zÃ¼ edilen tarihten sonra yapÄ±mÄ±na baÅŸlananlarÄ±n sahibinin ise yÃ¶netmen, Ã¶zgÃ¼n mÃ¼zik yazarÄ± ve senaryo yazarÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenebilir. Bu durumda 12 Haziran 1995'ten Ã¶nce yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan sinema filmlerinin senaryo yazarÄ±nÄ±n anÄ±lan filmler Ã¼zerinde mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Somut olayda, mahkemece hÃ¼kme esas alÄ±nan bilirkiÅŸi raporunda baÅŸvurucunun senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi filmlerden 'Firuze', 'Fosforlu Cevriye' ve 'YalnÄ±z GÃ¼neÅŸ Åžahitti' isimli Ã¼Ã§Ã¼ dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin 12 Haziran 1995'ten Ã¶nce yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kesin olarak saptanmÄ±ÅŸtÄ±r. YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bulunan hukuk kurallarÄ±na gÃ¶re dava konusu 347 sinema filminden Ã¼Ã§Ã¼ dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin malikinin, filmleri imal ettiren (yapÄ±mcÄ±) olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Senaryo yazarÄ± olan baÅŸvurucunun bu sinema filmleri Ã¼zerinde herhangi bir mÃ¼lkiyet hakkÄ± bulunmamaktadÄ±r."

GerekÃ§ede, "Firuze", "Fosforlu Cevriye" ve "YalnÄ±z GÃ¼neÅŸ Åžahitti" isimli Ã¼Ã§ filmin ise "yapÄ±mÄ±na baÅŸlanma" tarihlerinin baÅŸvurucu tarafÄ±ndan ispatlanamadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Dava konusu yapÄ±lmÄ±ÅŸ maddi olay ve olgular ile delillerin deÄŸerlendirilmesinin ilke olarak derece mahkemelerinin takdirinde olduÄŸuna iÅŸaret edilen gerekÃ§ede, Anayasa Mahkemesinin bireysel baÅŸvuru kapsamÄ±nda derece mahkemelerinin maddi olay ve olgular ile delillerin deÄŸerlendirilmesi hususundaki takdirini denetlemesinin kural olarak mÃ¼mkÃ¼n bulunmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Ancak derece mahkemelerinin bu husustaki deÄŸerlendirmelerinin bariz takdir hatasÄ± veya aÃ§Ä±k keyfilik iÃ§ermesi ve bunun hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere mÃ¼dahale teÅŸkil etmesi halinde Anayasa Mahkemesinin denetim hakkÄ±nÄ±n saklÄ± olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan gerekÃ§ede, "BaÅŸvurucu tarafÄ±ndan, Mahkemece ulaÅŸÄ±lan bu kanaatin aksi sonuca varmayÄ± gerektirecek herhangi bir bilgi ve belge sunulmadÄ±ÄŸÄ± gibi Mahkemenin bu husustaki deÄŸerlendirmesinin bariz takdir hatasÄ± veya aÃ§Ä±k

keyfilik iÃ§erdiÄŸi de sÃ¶ylenemez. DolayÄ±sÄ±yla baÅŸvurucunun, mÃ¼lkÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yerine getiremediÄŸi sonucuna ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AÃ§Ä±klanan nedenlerle, somut olayda Anayasa'nÄ±n 35. maddesi kapsamÄ±na giren 'mÃ¼lk'Ã¼n varlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedilemeyeceÄŸinden mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n incelenmeksizin konu bakÄ±mÄ±ndan yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduÄŸuna karar verilmesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

Makul sÃ¼rede yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlali iddiasÄ±

Safa Ã–nal'Ä±n yargÄ±lamanÄ±n on yÄ±l sÃ¼rmesi nedeniyle makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi iddiasÄ±nÄ± da inceleyen Anayasa Mahkemesi, benzer baÅŸvurularda verdiÄŸi kararlarÄ± dikkate alarak, somut olayda yaklaÅŸÄ±k on yÄ±l devam eden yargÄ±lama sÃ¼resinin makul olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±.

GerekÃ§ede, Anayasa'nÄ±n 36. maddesinde gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nan makul sÃ¼rede yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verildiÄŸi, ihlal tespitiyle giderilemeyecek manevi zararlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸvurucuya net 12 bin lira manevi tazminat Ã¶denmesine karar verildiÄŸi bildirildi.

MÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸuna karar verildiÄŸinden Ã–nal'Ä±n 100 bin maddi, 100 bin manevi olmak Ã¼zere toplam 200 bin liralÄ±k tazminat talebi reddedildi.

Safa Ã–nal

Ã–nal, 1931 yÄ±lÄ±nda NevÅŸehir'de doÄŸdu. HaydarpaÅŸa Lisesi'ni bitirdikten sonra kÄ±sa Ã¶ykÃ¼lerle yazarlÄ±ÄŸa baÅŸlayan Ã–nal, bir yandan da Ã§eÅŸitli dergilerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–ykÃ¼lerini "DÃ¼nyanÄ±n En GÃ¼zel Gemisi" adlÄ± kitapta toplayan Ã–nal, daha sonra senaristlik konusunda ilerleme kaydetti. Ã–nal, 1973 yÄ±lÄ±ndan itibaren yÃ¶netmenliÄŸe baÅŸlayarak 40'a yakÄ±n film yÃ¶netti.

Ã‡ok sayÄ±da fotoroman senaryosu da bulunan Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmenin "Beyaz Åžemsiye" adlÄ± fotoromanÄ±nda TÃ¼rkan Åžoray ve Cihan Ãœnal rol aldÄ±. Televizyon kanallarÄ±na dizi senaryolarÄ± da yazarak meslek yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ã–nal, 2007 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± "Hicran SokaÄŸÄ±" adlÄ± filmle yÃ¶netmenliÄŸi bÄ±raktÄ±.

TÃ¼rk sinemasÄ±nda "Tatar Ramazan", "Yumurcak", "VesikalÄ± Yarim", "Ah GÃ¼zel Ä°stanbul" ve "CingÃ¶z Recai" gibi birÃ§ok sevilen filme imza atan Ã–nal, filme Ã§ekilen 395 senaryosu ile 2005 yÄ±lÄ±nda "En Fazla Filme Ã‡ekilmiÅŸ Senaryonun Sahibi" olarak Guinness Rekorlar KitabÄ±'nda yer aldÄ±.

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