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Haber Giriş: 22.01.2020 - 08:59,Son Güncelleme:/

Ünlü şef Orhan Yeğen hayatını kaybetti

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Ünlü şef Orhan Yeğen hayatını kaybetti

Amerika’da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

ABD'ye 1970’lerin sonunda gelen ve New York restoran sektöründe 'Orhan Usta' olarak bilinen Türk mutfağının duayen şefi Yeğen'in vefatı Türk Amerikan toplumunu üzdü.

Yakınları, Yeğen’in alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Ünlü şef Orhan Yeğen hayatını kaybetti

Hayata gözlerini 65 yaşında yuman Orhan Yeğen, New York Times başta olmak üzere ABD'nin değişik gazete ve gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlendi.

Yeğen’in cenazesinin memleketi Adana’da toprağa verileceği öğrenildi.

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