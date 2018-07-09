Ünlü şarkıcıya savcılıktan kötü haber

4 Aralık 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ne katılmak isteyen Hadise, yakın arkadaşı organizatör Yasemin Sadıkoğlu'ndan bilet almış, sonrasında da dolandırıldığını ileri sürmüştü. Hadise, İngiliz Moda Ödülleri töreninde kırmızı halıda boy gösteren tek Türk olmuş ama dönüşte morali bozulmuş, çünkü 5 bin pound'a (30 bin TL) aldığı biletlerin fiyatının 1.500 (9 bin TL) pound olduğunu öğrenmişti. Şarkıcı, arkadaşından makbuz istemiş, ancak Sadıkoğlu vermek istemeyince "Arkadaşım beni dolandırdı" diyerek şikayetçi olmuştu.

'O PARA REKLAM PARASI'



Hadise'nin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, şarkıcının menajeri ve arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu'nun ifadesine başvuruldu. Sadıkoğlu, Hadise'nin iddia ettiği paranın yalnızca bilet parası olmadığını, bilet dışında Hadise'yi kırmızı halıda yürüttüğünü, fotoğraf çekildiğini ve basında reklamını yapmasına olanak sağladığını anlattı. Menajerin ifadesi sonrası savcılık, Hadise'nin şikayetini takipsizlikle sonuçlandırdı. Takipsizlik kararında, Hadise'nin iddia ettiği dolandırıcılık suçunun oluşmadığı, basit yalanların veya yalan boyutuna ulaşan sözlerin kontrol edilebilir olduğu, bu nedenle eylemin sadece soyut bir yalandan ibaret olduğu kaydedildi (SABAH)