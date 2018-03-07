Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızına istismara hapis

Ünlü bir şarkıcının 14 yaşındaki kızının uğradığı istismarda, ‘Rızam var’ ifadesi de cezaya engel olmadı. İddianameye göre, B.K., 2015’te Facebook aracılığıyla 19 yaşındaki B.U. ile tanıştı. Kızın babasının onaylamadığı ilişki ilerledi. Gizli gizli görüşen çift cinsel birliktelik yaşadı. Baba A.K., şikâyetçi oldu, tutuklanan B.U. hakkında 35 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Habertürk Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan B.U., “Annesi evlenmemizi istiyordu. Birlikte söz yüzüğü taktık. Kız arkadaşım 18 yaşında olduğunu söylemişti” dedi.

6 AY SONRA BERAAT ETTİ, BAKANLIK İTİRAZ ETTİ...

Erkek arkadaşıyla rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen B.K. psikolog eşliğinde alınan ifadesinde şikâyetçi olmadığını söyledi. 6 ay sonra tahliye edilen sanık, ‘delil yetersizliği’nden beraat etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise beraate itiraz etti.

19 YIL CEZA VERİLDİ

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 15 yaşından küçük mağdurenin rızasının hukuken geçerli olmadığı vurgulandı. Beraat kararını kaldıran Daire, sanığa toplam 19 yıl 9 ay 15 gün ceza verdi. Yurtdışı yasağı konulan B.U., Yargıtay’ın kararı onaması halinde yeniden cezaevine girecek.