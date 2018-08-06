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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayati ARIGAN -DHA 
06.08.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

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Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Türk Halk Müziği sanatçısı Tülin Berbergil de telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Berbergil, bankadan çektiği 50 bin TL'yi polis sandığı kişiye verdi. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan Berbergil, ertesi gün kendisinden 140 bin TL isteyen dolandırıcıyı polise yakalattı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde Tülin Berbergil'in 'hesabınız FETÖ tarafından ele geçirilmiş' denilerek dolandırılması şöyle anlatıldı:. 

ASAYİŞ ŞUBEDEN ARIYORUM

TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tülin Berbergil (57) Şişli'deki evinde 28 Haziran'da otururken cep telefonu çaldı. Kendisini İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polis memuru Fatih Öztürk olarak tanıtan kişi, Tülin Berbergil'e banka hesabının FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. Kimlik numarasını ve kimlik bilgilerini de Berbergil'e söyleyen Fatih Öztürk, kendisini cumhuriyet savcısı ile görüştüreceğini söyledi.

PARAYI SİVİL POLİS OTOSUNA BIRAKIN

Sahte polis, Berbergil'e hemen bankaya giderek 50 bin TL çekmesini söyledi. Sahte polis, parayı da Taksim'de Pürtelaş sokakta sivil polis otosuna vermesi istedi. Parayı çeken Tülin Berbergil, verilen adreste yanına gelen kişiye parayı verdi. Ses sanatçısına evine gitmesini ve yarım saatte bir kendisini araması söylendi.

ŞÜPHESİ DOĞRU ÇIKTI

Eve gittikten sonra şüphelenen Tülin Berbergil, asayiş şube müdürlüğünü arayarak Fatih Öztürk adında bir polisin olup olmadığını sordu. Böyle bir kişinin olmadığını öğrenen Berbergil durumu polise anlattı. Sahte polis bir gün sonra Berbergil'in telefonu tekrar aranıp bankadan 140 bin TL çekmesini istedi.

DOLANDIRICISINI YAKALATTI

Tülin Berbergil polise haber vererek dolandırıcıların kendisini tekrar aradığını söyledi. Polis Tülin Berbergil'i takibe aldı. Bankaya gidip parayı çeken Berbergil, dolandırıcılar parayı nereye getirmesi gerektiğini sordu. Taksim Meydanı'na gelmesi söylenen ses sanatçısına da telefonu da kapatmaması söylendi. Bir gün önce parayı alan kişi Tülin Berbergil'in yanına geldi. Sahte polis kendisine bir telefon vererek konuşmaları bundan sonra bu telefonla yapılacağını söyledi. Bu sırada polis, dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı.

TUTUKLANAN ZANLI 'PİŞMANIM'

Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanan sahte polisin 43 yaşındaki İbrahim Y. olduğu ve 2 dolandırıcılık olayından daha arandığı öğrenildi. Sorgusunda askerde olan oğlumu görmek için İstanbul'a Şanlıurfa'dan geldiğini belirten İbrahim Y., "Urfa'dan tanıdığım İsa, Hasan, Ahmet ve ismini bilmediğim bir kişiden oluşan ekip beni aradı. Taksim'den bir kadından 50 bin TL alacağımı söylediler. Parayı aldım sonra da 4 bin TL'yi kendime ayırdım. Ertesi gün tekrar beni arayarak aynı kadına Taksim'de telefon vermemi söylediler. Telefonu verirken polis beni gözaltına aldı. Pişmanım" dedi.

17 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık İbrahim Y. hakkında zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl 3 aydan 17,5 yıl ve adli para cezası istemiyle dava açtı. Tutuklu sanık İbrahim Y. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

 

 

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