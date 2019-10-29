Ünlü şair Cumhuriyet Bayramı’nı unutmadı
15 Temmuz ve Afrin marşlarıyla söz yazarı sanatçı Abdurrahman Delen, Cumhuriyet Bayramı’nı da unutmadı.
Marş yazan ünlü şair Abdurrahman Delen 15 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel şiirini stüdyoya girerek seslendirdi.
“Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı” adını taşıyan şiirde, “Tek başına yedi düveli yendik. Uğruna yüz binlerce şehit verdik. 29 Ekim’de ilan ettik. Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı. Bu topraklarda dökerek al kanı. Düşmandan kurtardık bu vatanı, Ata’mızın bize bir armağanı, Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı. Aziz Milletime Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı” sözleri yer aldı.
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