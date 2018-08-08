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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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08.08.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Ünlü sahilde bu sabah bavulu bulununca aramalar başladı

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Antalya’nın Konyaaltı sahilinde sabaha karşı girdiği denizde kaybolduğu düşünülen gurbetçi genç, polisi ve sahil güvenliği alarma geçirdi. Aramalarda bir sonuca ulaşılamazken, Almanya doğumlu genç hakkında Tokat’ın Niksar ilçesinden kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, günde binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Konyaaltı'da 11 numaralı plaj sahilinde meydana geldi. Sabaha karşı saat 03.30’da elinde siyah bir valizle sahile gelen bir kişi, iddiaya göre yüzmek için kıyafetlerini çıkardı. Bunun üzerine plaj görevlisi, gece denizde yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu söyledi. Eşyalarını koyduğu valizi şezlongun altına bırakan şahıs denize atladı. Sabah mesaiye gelen plaj yöneticileri valizin yerinde olduğunu görünce gece görevlisinden aldıkları bilgiler doğrultusunda durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla karadan polis, denizden ise deniz polisi ve sahil güvenlik seferber oldu. Valizde inceleme yapan polis, şahsın Almanya doğumlu, Tokat’ın Niksar nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Okan Y. olduğunu belirledi. Okan Y.'nin valizinden pasaportu, cep telefonu, 65 lira ve giyim eşyaları çıktı. Polis, plaj çevresinde Okan Y.'nin bir yakınına ulaşamayınca valizi polis merkezine teslim etti. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Okan Y. için memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinden 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

"VALİZİNİ BIRAKIP DENİZE GİRMİŞ"

Plaj işletmecisi Ülker Teke, gece saat 03.05 sıralarında bir kişinin denize girdiğini ve geri dönmemesi üzerine sabah polise haber verdiklerini söyledi. Şahsın elinde valizle sahile geldiğini ifade eden Teke, "Sabah 08.00’de işe geldiğimizde şahıs hala sudan çıkmamış. Görevlimiz gece denize girmenin yasak olduğunu söylemiş ama vatandaş valizini şezlongun altına koyup kendini denize atmış. Bu saate kadar ses yok. Polise haber verdik. Sahil güvenlik ve polis arama yapıyor" dedi.

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