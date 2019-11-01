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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL  
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ünlü ressamdan ‘taklit eser davası’

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ünlü ressamdan ‘taklit eser davası’

RESSAM Prof. Dr. Tülin Onat (71), 5 eserini kopyalayıp sattığı iddiasıyla Bardakçı Mimarlık Tasarım Şirketi’ne dava açtı.

Taklit eserlerinin Zeynep Didem Bardakçı tarafından satıldığını öne süren Onat, 151 bin liralık tazminat istedi. Bardakçı Mimarlık Tasarım Şirketi’nin yetkilileri hukuki sürecin devam ettiğini, bu konuda açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

‘SANAT CAMİASINDA YANKI UYANDIRDI’

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Tülin Onat’ın taklidi yapılan iki eserinin bir alışveriş merkezinde yer aldığını öğrenince tespit yaptırdığı anlatıldı. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Bu arada Prof. Dr. Tülin Onat’a başka eserlerinin kopyalarının da Maçka’daki bir galeride satıldığı duyumları gelmiştir. Tülin Onat, Maçka’daki galeriye giderek burada da üç kopya eserin satıldığına ilişkin tespit yaptırmıştır. Maçka’daki galerideki görevliler, bu taklit eserlerin, bizzat Zeynep Didem Bardakçı tarafından yapıldığını söylemişlerdir. Tülin Onat’ın eserlerinin işleme, çoğaltma, yayma ve umuma iletim mali hakları davalılar tarafından ihlal edilmiştir.” 

Tülin Onat’ın avukatı Zerrin Eymirlioğlu dava dilekçesinde “Davalılar Zeynep Didem Bardakçı ile Bardakçı Mimarlık Tasarım Şirketi, sebep oldukları mali ve manevi hak ihlallerinden birlikte sorumludurlar. Davalıların Tülin Onat’ın eserlerini herhangi bir şekilde kopyalayıp satmasının yasaklanmasını, galerideki taklit eserlere el konulmasını ve Bardakçı Mimarlık şirketi tarafından işletilen galerinin tedbiren kapatılmasını istiyoruz. Tülin Onat’ın mali ve manevi haklarının ihlal edildiğinin tespiti ile şimdilik 151 bin lira tazminatın davalılardan tahsilini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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