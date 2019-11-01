Ünlü ressamdan ‘taklit eser davası’
RESSAM Prof. Dr. Tülin Onat (71), 5 eserini kopyalayıp sattığı iddiasıyla Bardakçı Mimarlık Tasarım Şirketi’ne dava açtı.
Taklit eserlerinin Zeynep Didem Bardakçı tarafından satıldığını öne süren Onat, 151 bin liralık tazminat istedi. Bardakçı Mimarlık Tasarım Şirketi’nin yetkilileri hukuki sürecin devam ettiğini, bu konuda açıklama yapmayacaklarını bildirdi.
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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Tülin Onat’ın taklidi yapılan iki eserinin bir alışveriş merkezinde yer aldığını öğrenince tespit yaptırdığı anlatıldı. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Bu arada Prof. Dr. Tülin Onat’a başka eserlerinin kopyalarının da Maçka’daki bir galeride satıldığı duyumları gelmiştir. Tülin Onat, Maçka’daki galeriye giderek burada da üç kopya eserin satıldığına ilişkin tespit yaptırmıştır. Maçka’daki galerideki görevliler, bu taklit eserlerin, bizzat Zeynep Didem Bardakçı tarafından yapıldığını söylemişlerdir. Tülin Onat’ın eserlerinin işleme, çoğaltma, yayma ve umuma iletim mali hakları davalılar tarafından ihlal edilmiştir.”
Tülin Onat’ın avukatı Zerrin Eymirlioğlu dava dilekçesinde “Davalılar Zeynep Didem Bardakçı ile Bardakçı Mimarlık Tasarım Şirketi, sebep oldukları mali ve manevi hak ihlallerinden birlikte sorumludurlar. Davalıların Tülin Onat’ın eserlerini herhangi bir şekilde kopyalayıp satmasının yasaklanmasını, galerideki taklit eserlere el konulmasını ve Bardakçı Mimarlık şirketi tarafından işletilen galerinin tedbiren kapatılmasını istiyoruz. Tülin Onat’ın mali ve manevi haklarının ihlal edildiğinin tespiti ile şimdilik 151 bin lira tazminatın davalılardan tahsilini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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