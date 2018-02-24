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    Ünlü rapçi ‘Pi’ye eşinden silahlı darp... Kızı silahı görünce çığlık çığlığa yardım istedi

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 07:37 | Son Güncelleme:

    “Pi” lakabıyla tanınan rap şarkıcısı Pınar Demirkol, tartıştığı eşi tarafından kurusıkı silahla yaralandı. Şarkıcı, eşinden şikâyetçi olmasa da savcılık Caner Ş. hakkında dava açtı.

    Rap şarkıcısı Pınar Demirkol, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası eşi tarafından kurusıkı silahla yaralandı. Olay, 17 Ağustos günü yaşandı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, "Pi" lakabıyla tanınan rap şarkıcısı Pınar Demirkol, eşi ve 7 yaşındaki kızıyla İstanbul Beyoğlu'nda ikamet ediyordu. Olay günü, Demirkol eşi Caner Ş. ile bir konu nedeniyle tartışmaya başladı. Genç kadın, panik atak hastalığı nedeniyle bahçeye çıkarak nefes almak istedi. Bu duruma daha çok öfkelenen Caner Ş., eşine ve kızına bağırıp, darp etmeye başladı. 7 yaşındaki kızı, babası Caner Ş.'nin elindeki tabancayı görünce korkudan şoka girdi ve çığlık atarak bağırmaya başladı.

    KIZI 'BABAMDA SİLAH VAR BİRİLERİNİ VURACAK' DİYE YARDIM İSTEDİ

    Çığlıklar üzerine üst kat komşuları olan Can E. ve Melisa A. çifti, ikilinin arasındaki kavgaya müdahil olmak istedi. Fakat Caner ve Can arasında da bir kavga başladı. Birbirlerini darp eden Can ve Caner'in kavgası sonrası dışarı çıkan küçük kız, çevreden geçen insanlara "Babamda silah var. Birilerini vuracak" diyerek yardım istedi.

    EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI: 'EŞİM DÖVMEDİ, DÜŞTÜM'

    Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. İfadelerine başvurulan Caner Ş., yaşanan kavgayı kabul ederek, "Eşim silahı salladığım sırada yaralanmıştır. Kasten böyle bir şey yapmadım" diyerek kendisini savundu. Pınar Demirkol ise eşinden şikâyetçi olmadı. Genç şarkıcı ifadesinde, "Üst komşuların dahil olması nedeniyle kavga büyüdü. Kendim düşüp yaralandım" dedi.

    Ünlü rapçi ‘Pi’ye eşinden silahlı darp... Kızı silahı görünce çığlık çığlığa yardım istedi
    KOMŞUYLA DAVALIK

    Pınar Demirkol'un mağdur olduğu iddianame eşi Caner Ş. ve komşusu Can E. müşteki-şüpheli olarak yer aldı. Caner Ş.'nin eşi Pınar Demirkol'u silahla yaralayıp hakaret ve ölümle tehdit ettiği öne sürüldü. Caner Ş. ile Can E. birbirlerinden şikâyetçi oldu.

    Etiketler: rap , rapçi , Pi , Rapçi Pi , kurusıkı silah , darp , Pınar Demirkol , son dakika
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