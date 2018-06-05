Ünlü rapçi Ezhel hakkında 10 yıl hapis istemi

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, BİMER sistemi üzerinden ‘Ezhel06’ adını kullanan kişinin Youtube’den yayınlamış olduğu paylaşımlarda, uyuşturucu madde kullanımını özendiren yayınlar yaptığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtilerek şu iddialara yer verildi: “Bu ihbar üzerine polis tarafında yapılan araştırmada, sosyal paylaşım sitesi İnstegram üzerinden ‘Ezhel06’ ismi ile yapılan bir paylaşımda şüphelinin hint keneviri bitkisi ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğunun belirlendi. Şüpheli tarafından paylaşılan fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenilip, 123 kişinin ise bu fotoğrafa yorum yaptığının tespit edildi.

Şüpheli tarafından yapılan başka bir paylaşımda ise ‘esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler’ diye paylaşım yapıldığının belirlendi. Şüphelinin alınan ifadesinde, İnstegram ve Youtube‘de, ‘Ezhel06’ isimli hesabın kendisine ait olduğunu, bu hesapları kendisinin kullandığını, hint keneviri ile çekilmiş olan fotoğrafını kendisinin çekip paylaştığını, paylaşımlardaki amacının uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek olmadığını, müzisyen olduğı için de ‘esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler’ sözlerini şarkı sözü olarak yazdığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.”

İddianamede, dosya kapsamındaki deliller ile bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin, sosyal medya ortamında ‘Ezhel06’ isimli sayfada bulunan paylaşımları ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirecek şekilde paylaşımlar yaptığı, bu hususların dosya kapsamındaki deliller ve özellikle şüpheli beyanı ile sabit olduğu ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianame, Anadolu 44. Asliye Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Sercan İpekoğlu’nun yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

EZHEL KİMDİR?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor. Ankara’da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı.



Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.



Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.