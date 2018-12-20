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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.12.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Ünlü profesörden korkutan deprem açıklaması! 6.5 büyüklüğünde olacak, o ilçeleri etkileyecek

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Posta.com.tr'den Adem Özdoğan'a açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan, "Çınarcık'ta yaşanan sarsıntı büyük depremin habercisi olabilir. Deprem 6.5 büyüklüğünde olabilir ve süresi de 25-30 saniye olacak" derken Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Yalova Çınarcık’ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak yapılan açıklamada 'Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km civarında olup, sığ odaklı bir depremdir' denildi.

Yalova Çınarcık'ta bu sabah 09:34'te meydana gelen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan da Yalova'daki depremle ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz ay yine aynı bölgede 4.3'lük bir depremin olduğuna dikkat çeken Ercan, "Bir ay içerisinde 4.3'lük ve 4.5'lik iki deprem. Yeterli gerginlik biriktirdiği anda biz depremi ciddi şekilde İstanbul'dan hissedeceğiz. Özellikle Ataköy Silivri, Ayamama Deresi ve Gürpınar keza Haramidere'de olan konutlar depremden bayağı etkilenecektir" dedi.

Yalovada deprem İstanbulda da hissedildi...
Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi...

İşte Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yaptığı açıklamalar:

Marmara'da bir deprem değil üç deprem bekleniyor. Bu depremler kuzey kolda olacak. Küçükçekmece'nin önünde, Marmara Ereğlisi'nin önünde ve İmralı depremi. Bu daha çok İmralı depreminin ön gerginlikleri. Kuzey Anadolu kırığının Gölcük kolu 1999'da 180 kilometre olarak kırılmıştı. Kırığın ucu Çınarcık Esenköy'e kadar gelmişti.

Kandilliden deprem açıklaması geldi
Kandilli'den deprem açıklaması geldi

"6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Esenköy'e kadar kırdıktan sonra depremin enerjisinin yüzde 25'i burada kalmıştı. Ve o enerji kırmak için yükleniyor. Yüklendiği zaman Gemlik Körfezi'nin olduğu yerde Armutlu Burnu, İmralı Adası, Mudanya üçgeninin içinde bir deprem yaratacak. Bu depremin büyüklüğü 6.3 ile 6.5 arasında olabilir.

"DEPREM 25-30 SANİYE SÜRECEK"

Sığ bir deprem olacak. Bu deprem 25-30 saniye arasında sürecek. Özellikle 99 depreminde Çınarcık'ta kötü olarak güçlendirilmiş yapıları yıkabilir. İmralı'da etkili olur. Mudanya'da ve özellikle Gemlik'in çukur kesimlerinde çok etkili olur. İstanbul'da çok fazla etkili olmaz.

"DEPREMİ İSTANBUL'DA CİDDİ ŞEKİLDE HİSSEDECEĞİZ"

Marmara Adası'nı ana karadan ayırmaya çalışan bir kırık. Doğum öncesi gerginlik boşalmaları. 4.5 büyüklüğünde deprem yıkım yapmaz ama bizim için çok önemli. Bir ay içerisinde 4.3'lük ve 4.5'lik iki deprem. Yeterli gerginlik biriktirdiği anda biz depremi ciddi şekilde İstanbul'dan hissedeceğiz.

"ATAKÖY, SİLİVRİ VE GÜRPINAR..."

Özellikle Ataköy, Silivri, Ayamama Deresi ve Gürpınar keza Haramidere'de olan konutlar depremden baya etkilenecektir. Büyük depremi yapmadan önceki uyarı depremleri bunlar böyle okumak gerekiyor. Tarihi konusunda net bir şey söylemek mümkün değil. Orta kol için bir tarih veremiyoruz.

Deprem İstanbul'da da hissedildi
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