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    Ünlü profesör canlı yayında o anları anlattı

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 18:02 | Son Güncelleme:

    Çiftlik Bank’ın açılışına katılan Prof. Orhan Kural, Mehmet Aydın’ın rekor başvurusu yapmak istediğini söyledi. Prof. Kural açılışta yaşadıklarını anlattı.

    Habertürk yayınına katılan Orhan Kural, Mehmet Aydın’ın açılışını yaptığı Çiftlik Bank tesisi için “En fazla Mavi yumurta yumurtlayan tavukların bulunduğu çiftlik rekoru” başvurusunda bulunmak istediğini ifade etti. Açılışa çağrıldığını belirten Kural tesiste tavuk göremediği için şaşırdığını söyledi.

    Orhan Kural şöyle konuştu:
    “Mehmet Aydın 5-6 mavi yumurta gösterip Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmek istedi. Ancak tesiste hiçbir tavuk göremeyince şaşırdık. ‘Tavuklar nerede’ diye sorunca ‘Sonra gelecek’ cevabını aldık. Çiftlik ama bir tane tavuk yok. O mavi yumurtaları da bir yerden alıp getirmişler. Kaymakam Bey de şüphelendi. Ama ben orada çıkıp da ‘sahtekarlık yapıyorsunuz’ diyecek halim yok ya. Bu olay nasıl bana döndü benim ne suçum var anlayamadım. Mehmet Aydın’la konuşmamda saf, fazla konuşmayan genç biri olarak geldi bana. Ama bunları muhakeme edecek yetkim yok. Ben buraya sadece rekor danışmanı olarak çağrıldım. Baktım bir takım hatalar var. Durduk orada.”

     

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    Etiketler: Çiftlik Bank , Orhan Kural , mavi yumurta , gündem
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