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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ünlü piyanistten yüksek sesli müziğe ‘kısın’ çağrısı

Deniz SİPAHİ
Deniz SİPAHİ
dsipahi@hurriyet.com.tr
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Deniz SİPAHİ
Deniz SİPAHİ
dsipahi@hurriyet.com.tr
Ünlü piyanistten yüksek sesli müziğe ‘kısın’ çağrısı

DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, turizm bölgelerinde rahatsızlık verecek şekilde yüksek sekle müzik yayını yapan işletmelerle ilgili mesaj paylaştı. Fazıl Say, ‘Tekl yol devrim’ başlığıyla paylaştığı mesajında şunları söyledi:

“Ege bir terapi. Ege ev... Ege tarihin beşiği, hepimiz için. Ama bir devrim yapacağız, çünkü tek yol devrim...

Şimdi bir tavsiye; biz gittiğimiz mekânlarda genelde müziği ya kıstırıyoruz ya da kapatılmasını rica ediyoruz. Buna mekândaki herkes de mutlu oluyor. Müzik her yerde, sonuna kadar açılıyor. Sevdiğin, sevmediğin müzik, ne müziği olduğu hiç mühim değil.

Konu şu...

İnsanlar müziği dinlemek istedikleri zaman dinlemeli, istemediği zaman, müzik zedeleyen bir gürültüdür. Çok usul arka planda esintisi gelse yeterlidir. O da iyi müzik olmalı... Kimsenin hakkı yok buna, insanlar sormuyor böyle bir şey, restoranda, cafede, plajda her yerde... Bu sanki kuralmış gibi sonuna kadar müziği açmak, bütün mahalleye duyurmak, hayır yok öyle bir şey. Yok...

Kısın müziklerinizi, gündüz de, akşam da... Kimsenin hakkı yok 470 metre uzaktaki adamın duyacağı desibelde müzik çalmaya...

KİMSE SOHBET BİLE EDEMİYOR

Müziği kıstırdığımız her yerde insanlar bize ‘Allah razı olsun’ diyor, çünkü sohbet bile edemiyor kimse, kahve içmeye gelmişiz, bağırarak konuşmak zorunda kalıyoruz. Duymuyoruz söyleneni, yok öyle bir şey... Buna her tür müzik dahil, dün bir yerde klasik müzik bile kapattırdım, iyi müzikti ama işte, biz dikkatimizi ona vermeye gelmemişiz ki kardeşim...

Biz muhabbete gelmişiz, iyi müzik dinlemek istediğimizde, kapanırız köşemize dinleriz. İyi müzik dikkat gerektirir, emek ve ruh gerektirir.

Devrim yapalım... Kıstıralım sesi...

Ses kirliliğine karşı isyan.

Tek yol devrim...

Ha bir de; ayrıca bu işletmeler, veriyorlar mı telifleri?”

ÇEŞME’DE YÜKSEK SESE SAAT SINIRI

Hürriyet Gazetesi Ege Temsilcisi Deniz Sipahi, yüksek sesli müzik konusuyla ilgili Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın fikirlerine başvurdu. Ekrem Oran, müzik sesiyle ilgili yoğun bir mücadele verdiklerini belirterek örnekler paylaştı. Gece saat 01.00’den sonra yüksek sese asla izin vermediklerini vurgulayan Ekrem Oran, gelecek yıl bunun yarım saat öne çekileceğini belirtti. İşletmelerin dokuya uygun hale getirilmesiyle ilgili de bir çalışma yürüttüklerini anlatan Başkan Oran, gelecek yıl daha iyi bir Çeşme olacağını kaydetti.

Deniz SİPAHİ
Deniz SİPAHİ
dsipahi@hurriyet.com.tr
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