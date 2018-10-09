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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Ünlü perküsyon sanatçımızın ismi nedir?

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Ünlü perküsyon sanatçımızın ismi nedir?

Vurmalı müzik aletleri ve ritim amaçlı kullanılan çalgılara perküsyon deniliyor. Bu konuda alanındaki en iyi isimlerden olan ve dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımızın isminin ne olduğu merak konusu oldu. Konuya dair araştırma yapan vatandaşlar internetten bilgi topluyor. Peki, dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımızın ismi nedir?

Dünyanın en büyük müzik festivalleri ve organizasyonlarında yer alan perküsyon ustası sanatçımızın isminin ne olduğu, çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımızın ismi; Burhan Öçal. İşte, Burhan Öçal hakkında merak edilen detaylar...

25 Nisan 1959 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi. Kariyeri boyunca sayısız konser veren usta sanatçının 14 albümü bulunuyor. Müzik eğitimine çocukluğunda başladı. Babası tarafından çeşitli perküsyon enstrümanları öğrenirken, annesi onu dinsel vokal müzikle tanıştırdı. 24 yaşındayken, müzik çalışmasına devam etmek için İsviçre'ye gitti. 1979'da, ilk kez Zürih Şiir Festivali'nde sahne aldı.

İsviçre'deki ilk yıllarında Pierre Favre ile çalıştı. Piyanist Maria Joao Pires ve gitarist Elliot Fisk (1986) ve Joe Zawinul ve Senfonik Orkestra (1992) ile verdiği konserler müzikal eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. Klasik müzik ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, Osmanlı saray müziği ve Türk halk müziği çaldı.

Darbuka da dahil olmak üzere perküsyon enstrümanlarına ek olarak Öçal, divan-saz, tambour ve oud gibi Türk yaylı çalgıları çalabiliyor. Son zamanlarda, piyanist Peter Waters ile Bach'ın “Goldberg Variations” projesini gerçekleştirdi. Perküsyon sanatının yanında sinema ile de ilgilenen Burhan Öçal, 2004'de "O Şimdi Mahkum" filminde "Numan" karakterine hayat verdi.

PERKÜSYON NEDİR?

Perküsyon veya vurmalı çalgı; bagetle, elle veya benzer başka bir çalgıyla vurma, sürtme veya ovma yoluyla ses çıkaran çalgı türüdür. Vurmalı çalgıların insan sesinden sonra en eski çalgı türü olduğu düşünülmektedir. Vurmalı çalgılar müzikte ritim yapısı kurulmak için kullanılır. Ritim, eski Yunancada ‘akış’ anlamına gelmektedir. Değişen uzunlukta vuruşların ortaya çıkardığı ses bütünlükleri ve serileri ritimleri oluşturur. Modern müzikte ritim yapıları, genellikle perküsyon aletleriyle icra edilir.

Perküsyon sözcüğü Latincedeki ‘percussio’ ve ‘percussus’ terimlerinden gelir. Percussio ‘müzikal anlamda dövmek ve çarpmak’ anlamına gelirken; percussus, ‘vurmak’ demektir. Darbuka sözcüğü de benzer bir şekilde Arapça ‘darp’ (vurmak) kökünden gelir. Günümüzde perküsyon kelimesi müzik dışındaki alanlarda da ‘iki birimin birbirine çarparak ses üretmesi’ anlamında kullanılmaktadır. Fakat en yaygın kullanım alanı müziktir. Vurmalı çalgıların tarihi oldukça ilginç tartışmalar yaratmış bir konudur. Özellikle antropologlar ve tarihçilerin taraf oldukları bu tartışmalarda vurmalıların, tarihin ilk müzik aletleri olabileceği vurgulanmaktadır. Genel bir kronoloji oluşturulmak istenirse, insan sesinin ilk müzik enstrümanı olarak algılanması, perküsyon aletlerinin de bir sonraki basamak olarak anılması uygun olacaktır. Müziğin evrimi içerisinde insan sesinden sonraki basamak olarak yer alan perküsyon, ilk örneklerini eller, ayaklar, sopalar, tahtalar ve taşlarla çıkarılan sesler olarak vermiştir. Tarımın gelişmesiyle birlikte yeni teknikler kullanmayı başaran insanlar zamanla aynı enstrümandan farklı tonlar verebilen perküsyon aletleri üretmeyi başarmışlardır.

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