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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
08.04.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncuya uyuşturucu servisi! Vartolu'nun da adını kullanmışlar...

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Ünlü oyuncuya uyuşturucu servisi! Vartolu'nun da adını kullanmışlar...

Bulgaristan’dan Edirne’ye giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada 20 paket esrar yakalandı. Soruşturma sonrası 4’ü tutuklu 6 kişi hakkında 45 yıla varan hapis istemi ile dava açıldı. 70 yaşındaki Veysel E.’nin yanı sıra oğlu ve 20 yaşındaki torunu da sanıklar arasında. Çukur dizisinin popüler karakteri ‘Vartolu’dan esinlenen sanıklardan biri; baba ile oğlunu, telefonuna “Vartolu” ve “Küçük Vartolu” olarak kaydetti. Savcılık, aralarında ünlü oyuncu S. M.’nin de olduğu kullanıcılara ilişkin dosya için ise ayırma kararı verdi.

TÜRKİYE’DEN Bulgaristan’a sık sık gidip gelen Ozan E. (47) geçen 16 Ocak günü Kapıkule’den Edirne’ye giriş yaptı. Ozan E.’nin kullandığı otomobilde eşi S. E. de bulunuyordu: Otomobil, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince X-Ray taramasına sevk edildi. Araçta şüpheli yoğunluk gözlendi. Devreye narkotik dedektör köpekler girdi. Köpekler de tepki verince aracın bagaj kısmı açıldı. Bagajdaki yedek lastik çıkarıldı. Jant takılı lastiğin içinde yapılan aramada 6 kilo 360 gram ağırlığı olan 20 paket esrar bulundu. Ozan E., uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.

KİMDEN ALDIĞINI SÖYLEDİ 

Kısa süre sonra etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyen Ozan E. ayrıntılı bilgi vermeye başladı. Ozan E., söz konusu lastiği Bulgaristan Kırcaali’de yaşayan Veysel E.’den (70) aldığını söyledi. Ozan E., içine esrar yerleştirilen lastiği Veysel E.’nin oğlu Erdoğan E.’ye (48) teslim edeceğini söyledi. Savcı Sinan Şarlayan’ın talimatı ile hareket eden Gümrük Muhafaza ekipleri Ozan E.’ye, Erdoğan E. ile temasa geçmesini söyledi.

ŞEBEKEYİ YAKALATTI  

Görevliler Ozan E.’nin kullandığı araçla Edirne’den yola çıktı. Ozan E. ile Erdoğan E. Silivri Selimpaşa’da buluşmak üzere anlaştı. Dinlenme tesisinde konuşlanan ekipler, şebekenin diğer üyelerini beklemeye başladı. Saat 22.15 gibi iki otomobil, Ozan E.’nin otomobilinin olduğu noktaya yanaştı. Otomobilden inen kişilerden biri Ozan E.’nin otomobilinin bagaj kısmına yöneldi. Ekipler, konumlandıkları yerden çıkarak 4 kişiyi de gözaltına aldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Yapılan kontrol sonrası, uyuşturucuyu almaya gelen kişilerin oto tamircisi Erdoğan E., oğlu E. E. (20), araç kiralama firması sahibi Aydın A. (35) ile torbacılık yapan kuzeni Özkan A. (30) olduğu belirlendi. Şüphelilerden Özkan A. sorgusunda, Edirne’ye kaçak içki almak üzere geldiğini söyledi. Aylık 20 bin TL geliri olduğunu beyan eden Aydın A. ise, kiraladığı bir aracın parasını almak üzere Edirne’ye geldiğini belirtti. Erdoğan E. ise Edirne’ye gezmek için geldiğini belirtirken, oğlu E. E. ise babasının isteği üzerine kente geldiğini anlattı. Ozan E. ise, içinde esrar olan lastiği, çifte vatandaş olan Veysel E.’den aldığını öne sürdü. Savcılık talebi ile yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. E.E. bir süre sonra tahliye edildi.

DEDE İÇİN YAKALAMA KARARI

Yürütülen soruşturma sonrası 6 kişi hakkında, uyuşturucu ithal etme suçundan dava açıldı. Sanıkların 30 yıldan 45 yıla varan sürede hapis istemi ile yargılanmaları talep edildi. Bulgaristan’da bulunan Veysel E. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Edirne Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için Temmuz ayına gün verdi.

Kullanıcıların dosyası ayrıldı

SAVCILIK, yurtdışından getirilen esrarın kullanıcılarına ilişkin soruşturma için ise ayrıma kararı verdi. Şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan incelemede, esrar temin edilen isimlerden birinin de ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu S. M. olduğu belirlendi.

Baba ‘Vartolu’,  oğlu ‘Küçük Vartolu’

ŞEBEKE üyelerinin dijital araçları üzerinde yapılan incelemelerde ilginç bilgilere ulaşıldı. Şebeke üyeleri güvenlik amacı ile çoğunlukla WhatsApp yerine Telegram uygulamasını kullandı. Teslimatı yapılacak uyuşturucunun, lastik içine yerleştirilirken ki görüntüleri Telegram üzerinden gönderildi. Esrarı dağıtan isimlerden Özkan A. telefonunda, Erdoğan E.’yi, popüler dizi karakteri ‘Vartolu Sadettin’den esinlenerek “Vartolu” olarak kaydetti. Özkan A., E.’nin 20 yaşındaki oğlu E. E.’yi ise “Küçük Vartolu” olarak kaydetti. Yakalanamayan Çinli Yingfei L. için “Uzun” lakabı kullanılırken, uyuşturucuyu Bulgaristan’dan getiren Ozan E.’nin numarası ise “Büyük şef” olarak kaydedildi.

Ünlü oyuncuya kapıda teslimat

DAVA dosyasına, ünlü oyuncu S. M. ile torbacılık yapan Özkan A. arasındaki yazışmalar da girdi. 11 Ocak’taki yazışmada S. M. “Özkan kardeş bana bugün bir uğrarsan çok makbule geçer. Özel bir arkadaşım rica etti. Anlarsın:). Önümüzdeki hafta da 1000 veririm sana hesap kapatırız yine” diye yazdı. Özkan A. ise S. M.’ye gönderdiği sesli mesajda “Abim o önemli değil, sıkıntı yok ama akşam uğrayabilirim. Şu an Avrupa yakasındayım. Kimse de yok senin yanına göndereceğim” dedi. Yazışmanın devamında Özkan A., S. M.’nin evine giderek beraberinde getirdiği esrarı teslim etti.

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