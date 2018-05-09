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    Ünlü oyuncunun yeğenine şiddet uygulayan bakıcıdan pişkin sözler

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 08:40 | Son Güncelleme:

    Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcı, gözaltına alındı. Özbek bakıcı ifadesinde, çocuğun poposuna öylesine vurduğunu belirterek, "Ben böyle olacağını bilmiyordum. Çocuğun annesinden de özür diledim. Pişmanım" dedi.

    Olay 6 Mayıs'ta İstanbul Tuzla'da gerçekleşti. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen mağdur Helin Helvacıoğlu Tozman, evlerinde yatılı kalan Özbekistan vatandaşı bakıcının, 2016 doğumlu oğlu Aren Burak'a tokat atarak kötü muamelede bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek şikâyetçi oldu. Bu arada bakıcı da kayıplara karıştı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ilk olarak bakıcının işe alımında aracılık eden kişiyi, ardından da bakıcının açık kimliğini tespit etti. "Hatice" ismini kullanan Özbekistan vatandaşı 28 yaşındaki Zurafo Ergasheva Tuzla'da gözaltına alındı.

    Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Özbek bakıcı ifadesinde, çocuğun poposuna öylesine vurduğunu belirterek, "Ben böyle olacağını bilmiyordum. Çocuğun annesinden de özür diledim. Pişmanım" dedi.

    Türkiye'ye 13 Kasım 2016'da giriş yaptığı fakat oturma ve çalışma izninin olmadığı anlaşılan şüpheli Ergasheva gözaltına alınarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

    Sosyal medya hesabından "Yeğenime kötü muamelede bulunan bu kadını bulun" şeklinde paylaşımlarda bulunan Özge Özpirinçci de bakıcının yakalanmasının ardından destek olanlara teşekkür etti.

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    Etiketler: çocuğa şiddet , bakıcı şiddeti , gündem
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