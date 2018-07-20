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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.07.2018 - 05:52, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncunun tacizci kabusu!

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Ünlü oyuncunun tacizci kabusu!

Oyuncu Gülsim Ali İlhan, kendisini bir yılı aşkın süredir takip edip taciz mesajları atan hayranını ihbar etti. Savcılık; Gülsim Ali İlhan'ı dizi setinde takip eden, çiçekler yollayan, evine yüzük bırakan, ona ‘Bohçanı topla’ şeklinde mesajlar atan Timuçin K. hakkında soruşturma başlattı

Bir dizide başrol oynayan 25 yaşındaki Gülsim Ali İlhan, İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyordu. Genç kadının sosyal medya hesabına, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından mesajlar gönderiliyordu. Mesajlarda hayranlığın yanı sıra, cinsel içerikli sözler de yer alıyordu. Başta mesajları önemsemeyen genç kadına, bir yandan da Timuçin K. adlı kişiden sürekli farklı hediyeler ve çiçekler geliyordu. Bir gün dizi çekimi için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bulunan İlhan, karşısında Timuçin K.'yı görünce korkarak orayı terk etti.

'NİYETİM CİDDİYDİ'

Bu olayın ardından güzel oyuncunun evinin önüne giden Timuçin K., İlhan'ı gözetlemeye başladı. Evin önüne yüzük bırakan Timuçin K., ertesi gün yüzüğün yerinde olmadığını görünce kendisinin evlenme teklifini kabul ettiğini sanıp ünlü oyuncunun kapısını çaldı. Panikleyen İlhan, polisi arayıp yardım istedi. Psikolojisinin bozulduğunu belirten ünlü oyuncu, bu kişinin cezalandırılmasını istedi. Genç oyuncunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Timuçin K.'nın ifadesine başvuruldu.

Timuçin K., televizyonda gördüğü genç kadına hayranlık duyduğunu ve attığı mesajlardaki 'Bohçanı topla' ifadesiyle niyetinin ciddi olduğunu gösterdiğini savundu. 33 yaşındaki şahıs; İlhan'ın mesajlarına cevap verdiğini, kendisinden haber alamayınca da evinin önüne gidip beklediğini anlattı. Timuçin K. hakkında dava açılırken, hazırlanan iddianamede; İlhan'ı sosyal medyada takip eden şüphelinin, ünlü oyuncu kabul etmemesine rağmen, onun çalıştığı dizi setleri ve ajanslara çiçekler göndermeye ve hayranıymış gibi İlhan'a yaklaşmaya devam ettiği kaydedildi. İddianamede; şüphelinin bu eylemlerinin bir yıl sürdüğü ifadesi yer aldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (SABAH)

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