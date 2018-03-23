Ünlü oyuncunun neden tutuklandığı belli oldu!

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir kafede operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan oyuncu Adnan Koç, A.K., MHK., Ş. K., M.P. ve S.B., emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmişti.





Avukat Yılmaz Aboşoğlu, müvekkili Adnan Koç'un, savcılık ifadesinde, "Kokaini buldular. Beni araca bindirdikleri sırada kardeşim M.H.K. şahıslardan şüphelenerek kimlik kartına bakmak istedi. Bu sırada kardeşimin elinden kimlik kartını çekerek aldılar. Ben de araçtan indim. Sonra şahıslardan biri belindeki silahı çıkardı. Ben ve kardeşim A.K., bu şahsı darp ettik. E.H. ile aramızda arbede yaşandı. Şahıs beni darp etti, ancak kendisine vurmadım. Sonrasında kardeşlerim A.K. ve M.H.K. gelerek bana yardım ettiler. Bu sırada S. İsimli şahsın tabancası yere düşmüştü. Ben tabancayı yerden aldım. S. isimli şahsı kontrol altında tuttum. Bu sırada olay yerine beyaz bir araç geldi, o aracı da ağabeyim A.K. uzaklaştırdı. Bir süre sonra olay yerine resmi polis görevlileri geldi. Biz de sivil şahıslardan almış olduğumuz silahları kendilerine teslim ettik. Daha sonra bizi arkadan kelepçeleyerek karakola götürdüler. Bu şahısların sivil polis olduğunu bilmiyorduk” dediğini belirtti. Adnan Koç, savcılık sorgusunda zaman zaman uyuşturucu kullandığını söyledi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Soruşturmayı yürüten savcılık, sorguları tamamlanan Adnan Koç, kardeşleri M.H.K., A.K. Ş.K. ve M.P.'yi ‘uyuşturucu ticareti’ suçlamasından serbest bıraktı. Savcılık, ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’, ‘gece vakti yağma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Ş.K. ve M.P.’yi serbest bırakırken, Adnan Koç ve kardeşleri M.H.K. ile A.K.’yı tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti.



Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Adnan Koç ve kardeşleri M.H.K. ile A.K. hakkında, ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’, ‘gece vakti yağma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ tutuklama kararı verdi. 3 kişi cezaevine gönderildi.