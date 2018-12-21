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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dinçer GÖKÇE
21.12.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncunun eşi ve annesi için şoke eden iddia

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Ünlü oyuncunun eşi ve annesi için şoke eden iddia

Oyuncu Wilma Elles'in eşi Kerem Göğüş ile Göğüş'ün annesi Nurcan İlleez'in, 'hayali konut satışı' yaptıkları iddiası ile yargılandıkları davada sona gelindi. Dün görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, anne- oğul için 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 17.5 yıla hapis talep etti. Sanık avukatları, esas hakkındaki savunmaları için süre talebinde bulundu.

'HAYALİ DAİRE SATIŞI' SUÇLAMASI

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava geçen yıl açıldı. Göğüş Yapı AŞ'den Mart 2013'te iki ayrı daire için 770 bin TL ödeyen M. N. N., dairelerin teslim edilmemesi nedeni ile savcılığa başvurdu. Şüpheli olarak haklarında iddianame hazırlanan Kerem Göğüş (38) ve şirketin pazarlama sorumlusu annesi Nurcan İlleez (60) 'hayali daire satışı' yapmakla suçlandı. İddianamede, şüphelilerin kendilerine ait olmayan arsada ve ruhsatı olmayan projeden daire sattıkları kaydedildi. 

BELEDİYE SORUN ÇIKARDI

Kerem Göğüş ise savcılık savunmasında, yaşanan sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını kaydetti. Belediye ile sorun yaşadıklarını belirten Göğüş, yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

SAVCI SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ

Anne oğul hakkında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Mehmet Düzgün, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini, projesi olmayan, resmi izni alınmayan projelerden konut satışı yapıldığını kaydetti. Savcı Düzgün, mütalaasında anne- oğul için 3 yıldan 17.5 yıla hapis istemi ile cezalandırılmalarını istedi.  

Kerem Göğüş ve annesi Nurcan İlleez’in katılmadıkları duruşmada, avukatları, esasa ilişkin savunma için süre istedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.12.2018)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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