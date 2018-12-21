Ünlü oyuncunun eşi ve annesi için şoke eden iddia
Oyuncu Wilma Elles'in eşi Kerem Göğüş ile Göğüş'ün annesi Nurcan İlleez'in, 'hayali konut satışı' yaptıkları iddiası ile yargılandıkları davada sona gelindi. Dün görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, anne- oğul için 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 17.5 yıla hapis talep etti. Sanık avukatları, esas hakkındaki savunmaları için süre talebinde bulundu.
'HAYALİ DAİRE SATIŞI' SUÇLAMASI
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava geçen yıl açıldı. Göğüş Yapı AŞ'den Mart 2013'te iki ayrı daire için 770 bin TL ödeyen M. N. N., dairelerin teslim edilmemesi nedeni ile savcılığa başvurdu. Şüpheli olarak haklarında iddianame hazırlanan Kerem Göğüş (38) ve şirketin pazarlama sorumlusu annesi Nurcan İlleez (60) 'hayali daire satışı' yapmakla suçlandı. İddianamede, şüphelilerin kendilerine ait olmayan arsada ve ruhsatı olmayan projeden daire sattıkları kaydedildi.
BELEDİYE SORUN ÇIKARDI
Kerem Göğüş ise savcılık savunmasında, yaşanan sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını kaydetti. Belediye ile sorun yaşadıklarını belirten Göğüş, yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.
SAVCI SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ
Anne oğul hakkında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Mehmet Düzgün, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini, projesi olmayan, resmi izni alınmayan projelerden konut satışı yapıldığını kaydetti. Savcı Düzgün, mütalaasında anne- oğul için 3 yıldan 17.5 yıla hapis istemi ile cezalandırılmalarını istedi.
Kerem Göğüş ve annesi Nurcan İlleez’in katılmadıkları duruşmada, avukatları, esasa ilişkin savunma için süre istedi.
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