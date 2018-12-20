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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
20.12.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Oyuncu sevgilisinden şikayetçi olmuştu...Ve karar belli oldu

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Sunucu Eda Pera Küçük’ü tehdit ederek darp ettiği iddiasıyla Tolga Pancaroğlu ve arkadaşlarının yargılandığı dava karara bağlandı. Oyuncu Tolga Pancaroğlu hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ suçlarından hapis ve para cezası verilirken, yaralama suçundan ise beraatine karar verildi.

Sunucu Eda Pera Küçük’ü tehdit ederek darp ettiği iddiasıyla oyuncu Tolga Pancaroğlu’nun "tehdit", "basit yaralama" ve "sesli ve görüntülü ileti ile hakaret" suçlarından 5 yıla, Pancaroğlu’nun arkadaşları Adem İlker Durguner ve Deniz Evin’in de “tehdit” suçundan 2’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. 

Anadolu 66’ıncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga Pancaroğlu, Adem İlker Durguner ve müşteki Eda Pera Küçük katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Eda Pera Küçük, şikayetçi olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

“YARALAMA İDDİASINI KABUL ETMİYORUM”

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Tolga Pancaroğlu, “Yaralama iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu alınan rapor içeriği ve dinlenilen tanık beyanlarıyla sabittir. Diğer yandan hakaret ve tehdit suçuna konu edilen mesajları kabul ediyorum fakat bunları katılanın ağır tahrikiyle yazdım. Kendisi de benzer ifadeler yazdığı halde kendi yazdığı ibareleri silerek sadece benim yazdıklarımı raporlaştırmıştır” diyerek beraatini istedi. Diğer sanık Adem İlker Durguner de söz alarak beraatini talep etti.

‘TEHDİT’ VE ‘HAKARET’TEN CEZA

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tolga Pancaroğlu’nu ‘tehdit’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına, ‘sesli ve görüntülü ileti ile hakaret’ suçundan ise günlüğü 30 liradan olmak üzere 112 gün toplamda 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırıldı. Pancaroğlu hakkında ‘basit yaralama’ suçundan beraat kararı verildi. Sanık hakkında verilen cezalar 5 yıl süreyle ertelendi.

Diğer sanıklar Adem İlker Durguner ve Deniz Evin’in ise “tehdit” suçundan beraatlerine hükmedildi.

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