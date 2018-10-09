Ünlü oyuncudan iş adamı eşine şok suçlama!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü oyuncudan iş adamı eşine şok suçlama!
GeriGündem Ünlü oyuncudan iş adamı eşine şok suçlama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.10.2018 - 08:24, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncudan iş adamı eşine şok suçlama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü oyuncudan iş adamı eşine şok suçlama!

İş adamı İbrahim Türker’den boşanan tiyatro ve dizi oyuncusu Özlem Güveli, dava süreci devam ederken bile aldatıldığını iddia etti ve 200 bin lira tazminat istedi.

Devlet tiyatrosu ve dizi oyuncusu Özlem Güveli, 250 bin lira tazminat ve aylık 7 bin lira nafaka karşılığı iş adamı eşi İbrahim Türker'den boşanmasının ardından bu kez kendisini evliyken aldattığı iddiasıyla 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Özlem Güveli, 4 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle iş adamı eşine boşanma davası açtı. Özlem Güveli, "Bana ve çocuğumuza ilgi ve şefkat göstermedi. Her fırsatta (sen de kadın mısın, ş..siz, seni paramla besliyorum) deyip hakaret etti. 500 bin lira tazminat, çocuğuma aylık 7 bin, bana da aylık 19 bin lira nafaka istiyorum" dedi. 120 bin liralık karşı dava açan İbrahim Türker de, "Davacının lüks talepleri her zaman beni zorladı. Çok yıprandım. Bana (sen adam olamadın) şeklinde hakaret etti" yanıtını verdi. Babanın eşi ve çocuğuyla ilgilenmediğini belirten mahkeme, 250 bin lira tazminat ve aylık 7 bin lira iştirak ve tedbir nafakasının anneye ödenmesine karar vererek tarafların boşanmasına hükmetti.

'İFTİRA' DEDİ, REDDİNİ İSTEDİ

Özlem Güveli, Yargıtay'a giden boşanma davası kesinleşmeden eşinin kendisini aldattığını öne sürerek 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Güveli'nin avukatı, "Boşanma davası sürerken S.A. adlı bir kadınla beraber olmuştur. Kendisine ev tutup Antalya, Fransa tatillerine gitmiştir. Müvekkilimin itibarı ciddi şekilde zedelenmiş, müvekkilim kendi arkadaşları ile arasına mesafe koymuş, kendisini toplumdan dışlamıştır" dedi.

Davalı İbrahim Türker'in avukatı da müvekkilinin sevgilisiyle yaşadığı iddialarının gerçek dışı bir iftira olduğunu belirterek davanın reddini istedi. İbrahim Türker'in avukatı, "Müvekkilimin sosyal ortamda yan yana geldiği arkadaşları ile ilişki kurduğu iddiaları çirkin iftiradır" dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Sabah

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"'Buradan çıktı' diyerek kendinizi kurtaramazsınız"

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!

CHP’lilerden tepki: ‘Bayraklardan biri karartıldı’

“Kayıp gazeteci olayında “kameralı ipucu”