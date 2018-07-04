Ünlü oyuncu yapım şirketine savaş açtı!

Oyuncu Ece Uslu, geçtiğimiz günlerde 75 bin liralık alacağını faiziyle birlikte alabilmek için icra takibi başlattı. Uslu, Endemol Shine yapım şirketinin Fox TV için çektiği 'Dayan Yüreğim' dizisinde Cansel Elçin'le birlikte başrol oynamış, ancak dizisi 13'üncü bölümde yayından kaldırılmıştı. Yapım şirketiyle bölüm başına 75 bin liraya anlaştığı ortaya çıkan Uslu, parasını alamayınca, İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak alacak davası açtı. Ünlü oyuncu, ayrıca bu alacağı için İstanbul İcra Müdürlüğü'ne de başvurarak, şirket hakkında icra başlattı. Endemol Shine şirketi ise "Bizim böyle bir borcumuz yoktur" diyerek icra takibine itiraz etti. Bunun üzerine Uslu, itirazın iptali için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Uslu'nun yağım şirketine açtığı davalar devam ediyor. (SABAH)